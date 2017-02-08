ÇANAKKALE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Çanakkale beşik gibi sallanıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gece yarısı yine peş peşe depremler meydana geldi.

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki deprem saat 00.00'da kaydedildi. Sarsıntının 5,92 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD, 00.35'te de yine Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydetti. Sarsıntının 5,71 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.   

Saat 01.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 10,63 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.      

Saat 04.38'de 4,5 büyüklüğündeki deprem saat kaydedildi. Sarsıntının 4,75 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. 

Sabah saatlerindeki 4,1 büyüklüğündeki deprem saat 05.16'da kaydedildi. Sarsıntının 4,52 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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