  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hülya Avşar'dan Kerimcan Durmaz'ı kızdıran soru

Hülya Avşar'dan Kerimcan Durmaz'ı kızdıran soru

Hülya Avşar'dan Kerimcan Durmaz'ı kızdıran soru
Güncelleme:

Hülya Avşar'ın Youtube'daki programına konuk olan Kerimcan Durmaz, Avşar kızının "Kim bilir kaç tane evli erkek sana yürüdü" sorusu karşısında önce donup kaldı ardından da soruyu düzelttirdi.

 Hülya Avşar'ın sunumunu yaptığı Youtube'da yayınlanan "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programının konuğu sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'dı.

Avşar kızı tüm konuklarına yaptığı gibi Kerimcan Durmaz için de "çok özel" sorular hazırlamıştı.

Hülya Avşar öyle bir soru sordu ki önce donup kalan Kerimcan Durmaz, ardından soruyu düzelttirdi.

Avşar'ın 'Kadınlar senden nasıl hoşlanıyordu?' sorusuna Kerimcan Durmaz "Öyle bile görünsem hoşlanıyorlardı, Hülya Hanım" cevabını verdi.

Bu cevaptan sonra Hülya Avşar, "Duygular karıştı. Sen bir eşcinsel olarak da bir kadın tarafından beğenilebiliyorsun. Ya da evli bir erkek senin eşcinselliğinden hoşlanabiliyor. Kim bilir kaç tane evli erkek sana yürüdü ?" sorusunu yöneltti.

İşte bu soru karşısında canı sıkılan Kerimcan Durmaz'ın gerginliği yüzüne yansırken, Durmaz bu soruyu "Beğendi diyelim" diyerek düzeltti ve "Olabilir, mutlaka da olmuştur" yanıtını verdi.

Etiketler kerimcan durmaz Hülya Avşar soru eşcinsel eşcinsellik kaç tane evli erkek sana yürüdü beğendi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ve Bahçeli'den ''dikkat çeken'' bayram mesajı Erdoğan ve Bahçeli'den ''dikkat çeken'' bayram mesajı Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Arzum Onan yeni aşka yelken açtı Arzum Onan yeni aşka yelken açtı Eylem Tok ve oğlu tutuklandı Eylem Tok ve oğlu tutuklandı Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Cumhur İttifakı'nda ipler gerildi Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Cumhur'un İlkeleri'' yayınlandı Cumhur İttifakı'nda ipler gerildi Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Cumhur'un İlkeleri'' yayınlandı Yurtdışı ve yurtiçinde il il bayram namazı saatleri belli oldu Yurtdışı ve yurtiçinde il il bayram namazı saatleri belli oldu Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edidi Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edidi
Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu