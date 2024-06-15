Hülya Avşar'dan Kerimcan Durmaz'ı kızdıran soru

Hülya Avşar'ın Youtube'daki programına konuk olan Kerimcan Durmaz, Avşar kızının "Kim bilir kaç tane evli erkek sana yürüdü" sorusu karşısında önce donup kaldı ardından da soruyu düzelttirdi.

Hülya Avşar'ın sunumunu yaptığı Youtube'da yayınlanan "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programının konuğu sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'dı.

Avşar kızı tüm konuklarına yaptığı gibi Kerimcan Durmaz için de "çok özel" sorular hazırlamıştı.

Hülya Avşar öyle bir soru sordu ki önce donup kalan Kerimcan Durmaz, ardından soruyu düzelttirdi.

Avşar'ın 'Kadınlar senden nasıl hoşlanıyordu?' sorusuna Kerimcan Durmaz "Öyle bile görünsem hoşlanıyorlardı, Hülya Hanım" cevabını verdi.

Bu cevaptan sonra Hülya Avşar, "Duygular karıştı. Sen bir eşcinsel olarak da bir kadın tarafından beğenilebiliyorsun. Ya da evli bir erkek senin eşcinselliğinden hoşlanabiliyor. Kim bilir kaç tane evli erkek sana yürüdü ?" sorusunu yöneltti.

İşte bu soru karşısında canı sıkılan Kerimcan Durmaz'ın gerginliği yüzüne yansırken, Durmaz bu soruyu "Beğendi diyelim" diyerek düzeltti ve "Olabilir, mutlaka da olmuştur" yanıtını verdi.