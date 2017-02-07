Çanakkale'de art arda depremler !

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi dün sabahtan itibaren art arda meydana gelen depremlerle sarsılmaya devam ediyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Depremde ilk belirlemelere göre bazı evlerde ve bir camide hasar oluştuğu belirlendi.

5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

İKİ DEPREM DAHA

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık ilçesinde sabah 05.24'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha oldu. Sarsıntıların 8,8 ve 3,95 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Bu arada, AFAD Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Ege Denizi açıkları diye duyurduğu 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Ayvacık ilçesi olarak revize etti.

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.