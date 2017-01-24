CEM ÖZDEMİR VE CAN DÜNDAR'A TAKSİCİLERDEN ŞOK TALEP

Cem Özdemir ve Can Dündar'a taksicilerden şok talep

Türkiye'ye Ermeni soykırımı iftirasını atan Cem Özdemir, Berlinli bir taksicinin, verdiği bahşişi, "O parada şehit kanı var" diyerek geri çevirmesi üzerine çılgına döndü.

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Türkiye'ye attığı soykırım iftirasının eleştirilmesine tahammül edemeyen Yeşiller Partisi Genel Başkanı Cem Özdemir, başından geçen son olayla çılgına döndü.

Özdemir, Taksiciler Odası ve Taksiciler Birliği'ne bir şikayet mektubu yazdı. Taksiciler Odası Başkanı Leszek Nadolski ise, Berlin'deki taksicilerin sadece yüzde 10'unu temsil ettiklerini belirterek, yapacak bir şeyleri olmadığını söyledi.

TOKAT GİBİ CEVAP

Özdemir mektubunda son olayını şöyle anlattı: "Gideceğim yere gelince, taksiciye parayı ödedim, bir de bahşiş bıraktım. Ama şoför, 'Bu parada, darbe girişiminde ölen Türk şehitlerinin kanı var' diyerek bahşişi reddetti. Bu fanatik insanlara, Almanya'da yaşadıklarını bariz şekilde belli etmek gerekir" dedi. Taksiciler Odası'ndan çözüm bulmasını isteyen Özdemir, yaptırım talep etti.

CAN DÜNDAR'A DA TAKSİ YOK

Cem Özdemir, "Taksiye binemeyen sadece siyasiler değil" dedi. Vatana ihanet etmesi karşılığında Almanya'da ödüllere boğulan, üç ayrı burstan para yağdırılan ve pasaport verilen Can Dündar'ın kendisine gösterilen tepkiler karşılığında Berlin'de taksiye binemez olduğunu söyledi.

Sabah
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