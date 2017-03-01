Cezaevinden kurtaran selfie şimdi de beraat ettirdi

Bursa'da geçen eylül ayında 40 yaşındaki Nilgün D.'ye tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklanan ve ilişki öncesi çekilen selfie görüntülerini kanıt olarak mahkemeye sununca tahliye edilen 27 yaşındaki Mustafa T. ve 38 yaşındaki Selim A., yargılama sonunda beraat etti. Duruşma sonrası Selim A., "Suçsuzluğumuz beraat kararı ile ortaya çıkmıştır. Olay öncesi çekilen selfie fotoğrafları hayatımızın kurtaracağını hiç tahmin edemezdik" dedi.

Bursa'da yerel radyolarda çalışan Nilgün D., internet üzerinden radyo kurmak için destek istediği Mustafa T. ve arkadaşı Selim A. ile görüşmek için, geçen yıl eylül ayında Uludağ yoluna çıktı. Nilgün D. daha sonra Mustafa T.'nin, Selim A. ile kaldığı eve geldi. Sabah polis merkezine giden Nilgün D., gece esrar ve alkol alan Selim A. ile arkadaşı Mustafa T.'nin kendisini ölümle tehdit ederek ayrı ayrı ve birlikte tecavüz ettiklerini söyledi. Polis tarafından yakalanan Mustafa T. ile Selim A. tutuklandı.

Bursa 7'nci ağır Ceza Mahkemesi'nde, haklarında "Nitelikli cinsel saldırı', "Cebir ve tehdit ile hürriyetten yoksun bırakmak" suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar yapılan ilk duruşmada iddiaları kabul etmedi. Selim A., "O akşam üşüdüğümüz için Uludağ yolundan Bursa'ya indik. Nilgün, bizimle kaldığımız eve gelmek istedi. Daha sonra Mustafa evden ayrıldı. Nilgün'ün isteği ile kendisiyle ilişkiye girdim. Alkollü olduğum için sızdım. Sabah kalkınca Nilgün ile eve gelen Mustafa'yı aynı yatakta uyurken gördüm. Zorla ilişkiye girmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Mustafa T. ise ifadesinde yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, "Uludağ yolundan eve gelince, ben ayrıldım. Sabah dönünce Selim ile Nilgün'ün ilişkiye girdiğini anladım" diye konuştu.

Nilgün D.'nin, esrar ve alkol alan Selim A. ile içki kullanmayan Mustafa T.'nin ölüm ile tehdit ederek kendisine tecavüz ettiklerini söylediği duruşmada söz alan sanık avukatları Ertuğrul Aslantaş ve Kutsal Tutku Kalezade, müvekkillerinin Nilgün D. ile olay gecesi samimi görünen selfie fotoğraflarını mahkemeye kanıt olarak sundu. Mahkeme, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme olasılığını göz önüne alarak sanıkların tahliyesine karar verdi.

Geçen duruşmada, Nilgün D.'nin avukatının sanıkların cezalandırılmasını istediği davanın esasına ilişkin savcı görüşünü açıkladı. Savcısı, "Nitelikli cinsel saldırı', "Cebir ve tehdit ile hürriyetten yoksun bırakmak" suçlarından yargılanan sanıkların bu suçları işledikleri yönünde cezalandırılmalarına yetecek kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediğini, bu nedenle beraat etmelerini istedi.

Tutuksuz sanık Selim A.'nın katıldığı son duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti savcının beraat talebi üzerine, iki sanığın Nilgün D.'ye şiddetle cinsel sadırı suçunu ve hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği suçu sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Sanık Mustafa T.'nin avukatı Ertuğrul Aslantaş, sanık Selim A.'ın avukatı Kutsal Tutku Kalezade beraat kararını Adliye çay bahçesinde çay içerek kutladı. Beraat eden sanıklardan Selim A., "Olay gönül rızasıyla olmuştur. Hiçbir şey zorla yapılmamıştır. Beraat kararına sevindim. Mustafa ile ben kesinlikle böyle bir suç işlemedik. Suçsuzluğumuz beraat kararı ile ortaya çıkmıştır. Olay öncesi çekilen selfie fotoğrafları hayatımızın kurtaracağını hiç tahmin edemezdik. Bu sebeple fotoğraflar çok önemli. Aldığımız beraat kararıyla adalete inancımız bir kat daha arttı" dedi.