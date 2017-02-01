Çinli iş adamını Çin hükümeti mi kaçırdı ?

Çin'de doğup büyüyen ancak daha sonra Kanada vatandaşlığına geçen milyarder Xiao Jianhua'nın kaçırıldığı iddia edildi. 6 milyar dolar servete sahip olduğu belirtilen Jianhua'nın en son Pazartesi günü Hong Kong'da kaldığı Four Seasons Hotel'de görüldüğü daha sonra kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

ABD merkezli Mingjing News isimli haber sitesi pazartesi günü bir Çinli milyarderin Çin anakarasına kaçırıldığını iddia etmişti. Hong Kong Çin'e bağlı olsa da kendi içerisinde bağımsız bir bölge ve Çin Komünist Partisi yetkililerinin ve devlet organlarının ülkede bu tarz bir yaptırımı bulunmuyor. Yani Çin polisi Hong Kong'a giremediği gibi kendi isteğiyle oradan birini de Çin'e getiremiyor.

Jinhua'nın servetinin net olarak bilinmediği ve Çin'deki "yolsuzluk" soruşturmasından kaçmak için Hong Kong'a yerleştiği iddia edilmişti ancak Jinhua daha önce bu iddiaları yalanlamıştı. Jinhua'nın ayrıca Antigua'dan diplomatik pasaportu bulunuyordu.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPTI SONRA BAŞVURUYU GERİ ÇEKTİ

Gençliğinden beri Komünist Parti ve liderleriyle yakın ilişki içerisinde olduğu belirtilen Jianhua'nın sahibi olduğu Tomorrow Group şirketi tarafından yayınlanan ilk açıklamalarda, Jianhua'nın sağlık nedeniyle yurtdışına çıktığı ve şirkette işlerin yolunda olduğu belirtildi.

Financial Times'da Kanada vatandaşı olan milyarder Xiao Jianhua'nın şirketinin internet sitesinin ise salı günü kapalı olduğunu belirtti.

South China Morning Post'un haberine Jianhua'nın ailesi tarafından pazartesi günü kayıp başvurusu yaptı ancak ailenin yaptığı başvuru daha sonra geri çekildi. Servis sektöründe yatırımları bulunan Cuma gecesi kaçırıldığı ve yanındaki iki kadın korumaya da ulaşılamadığı belirtildi.

2015'TE BENZERİ YAŞANMIŞTI

Hong Kong'da Çin karşıtı gösterilerin devam ettiği sırada Çinli liderlerin hakkındaki söylentileri kitaplaştıran bir editör kayıplara karışmıştı. Editörün karısı önce kayıp ihbarında bulunmuş ancak daha sonra başvurusunu geri çekmişti. Editör Lee Bo'nun karısı kocasının el yazısıyla kendisine bir faks gönderildiğini ve faksta kocasının Çin'de bulunduğunu durumunun iyi olduğunu bir soruşturmaya yardım ettiğini yazdığını açıklamıştı. 4 çalışma arkadaşıyla beraber kaçırılan editörün halen Çin anakarasında olduğu belirtiliyor.