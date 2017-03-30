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CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Cinsel istismar davasında şikayetçi olmadı

Zonguldak'ta 16 yaşındaki Y.A. kendisine cinsel istismarda bulunan kişiden şikayetçi olmadı.

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Zonguldak'ta 21 yaşındaki R.A., 16 yaşındaki Y.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Y.A., bebek dünyaya getirdiği sanık ile nişanlandıklarını, evleneceklerini söyleyerek şikayetçi olmadı.

Kilimli İlçesi'nde oturan Y.A., Kasım 2015'de 14 yaşındayken karın ağrısı şikayetiyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gittiğinde 23 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Hastane yönetiminin polise ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada ifade veren Y.A., sevgilisi olduğunu söylediği R.K. ile Haziran 2014'den itibaren cinsel ilişkiye girdiklerini belirtti.

Soruşturma sonunda R.K. hakkında "çocuğun cinsel istismarı ve alıkonulması" suçlarından 31 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. R.K.'nın, Zonguldak 1'inci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık R.K. ile birlikte Y.A. da hazır bulundu.

Sanık R.K., Y.A. ile birbirlerini sevdiklerini ve nişanlı olduklarını, yaşının dolmasıyla da evleneceklerini söyledi. Y.A. da bebek dünyaya getirdiği sanıktan şikayetçi olmadığını ifade ederek, "Şu an 16 yaşındayım. 17 yaşına gireceğim. Sanıkla evleneceğiz. Şu anda nişanlıyız" dedi. Soruşturma kapsamında alınan raporunda orta derece zeka geriliği saptanan R.K., Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken duruşma ertelendi.

DHA
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