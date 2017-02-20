Cumhuriyetçi senatör McCain'den Ankara'ya sürpriz ziyaret

Türkiye ziyaretiyle gündemde olan Cumhuriyetçi senatör John McCain, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en etkili isimlerinden biri.
ABD Senatosu'nda Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı olan 80 yaşındaki senatör McCain iddialı ve zorlayıcı bir dış politikadan yana. Uzmanlara göre Amerikan dış politikası, zaten on yıllardır McCain'in savunduğu ilkelerle şekilleniyor.
Senatör McCain'i "askeri güç kullanma heveslisi" olarak tanımlayan da var. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'na sıcak bakmadığı bilinen McCain 2013'te Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmiş ve muhaliflerle görüşmeler yapmıştı.
Senatör McCain Cumhuriyetçi Parti içinde Başkan Donald Trump'ı en sert eleştiren isimlerin başında geliyor.
TRUMP'I SERT DİLLE ELEŞTİRİYOR
McCain'in Trump'ı eleştirmesinin son örneği hafta sonu yaşandı. Trump, medya için "Amerikan halkının düşmanı" ifadesini kullandı.
McCain'den ise, "Diktatörlerin ilk işi basını susturmaktır" açıklaması geldi. Senatör John McCain, Trump'ın diktatör olduğunu kastetmediğini ancak tarihten ders alınması gerektiğini söyledi.
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CUMHURİYETÇİ SENATÖR MCCAİN'DEN ANKARA'YA SÜRPRİZ ZİYARET
ABD Başkanı Trump'ı sert eleştirmesiyle tanınan Cumhuriyetçi senatör John McCain Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Türkiye ziyaretiyle gündemde olan Cumhuriyetçi senatör John McCain, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en etkili isimlerinden biri.
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