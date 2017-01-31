Dev tanker Boğaz'ı kapattı

ÇANAKKALE Boğazı, doğalgaz yüklü Bahama Adaları bayraklı "Lalla Fatma Nsoumer" adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG), Marmara Ereğlisi'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 118 bin 363 groston ağırlığında ve 290 metre boyundaki, Bahama Adaları bandıralı "Lalla Fatma Nsoumer" adlı tanker, bugün saat 07.30'da, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Ardından tanker saat 09.15'de, Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerine boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz, Marmara'dan Ege Denizi'ne doğru tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından tankerin Marmara Denizi'ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceğini belirtildi.

FOTOĞRAFLI