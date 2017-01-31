YEREL HABERLER
Çanakkale Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DEV TANKER BOĞAZ'I KAPATTI

Dev tanker Boğaz'ı kapattı

Bahama Adaları bayraklı 290 metre boyundaki LNG tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tankerin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ÇANAKKALE Boğazı, doğalgaz yüklü Bahama Adaları bayraklı "Lalla Fatma Nsoumer" adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG), Marmara Ereğlisi'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 118 bin 363 groston ağırlığında ve 290 metre boyundaki, Bahama Adaları bandıralı "Lalla Fatma Nsoumer" adlı tanker, bugün saat 07.30'da, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Ardından tanker saat 09.15'de, Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerine boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz, Marmara'dan Ege Denizi'ne doğru tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından tankerin Marmara Denizi'ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceğini belirtildi.

FOTOĞRAFLI

DHA
224
Yeni kimlikler izdiham yarattıYeni kimlikler izdiham yarattı
Selçuk Dereli'den bomba sözlerSelçuk Dereli'den bomba sözler
Din öğretmenine soruşturma açıldıDin öğretmenine soruşturma açıldı
Harp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyorHarp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyor
Cansu Taşkın'ın seksi dansı olay olduCansu Taşkın'ın seksi dansı olay oldu
Rusya’dan flaş ‘güvenli bölge’ açıklamasıRusya’dan flaş ‘güvenli bölge’ açıklaması
"Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var""Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var"
Nazlı Ilıcak'ın tweeti ortalığı karıştırdıNazlı Ilıcak'ın tweeti ortalığı karıştırdı
E-5'te "makas" atarak kaza yapan sürücüye gözaltıE-5'te "makas" atarak kaza yapan sürücüye gözaltı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS