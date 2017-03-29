Diriliş Ertuğrul'a geri dönüyor !

TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul, heyecan dolu bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

BAYCU NOYAN SÜRPRRİZİ

Diziye katılan yeni oyuncular ile birlikte kadrosunu genişleten Diriliş'te izleyiciyi heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon dizide yer alan ve Ertuğrul Bey'i çok zorlayan Baycu Noyan, dizi de kötü bir rolde oynamasına rağmen izleyici tarafından benimsenmiş, yaptığı oyunculuk ile büyük beğeni almıştı.

ÖLÜSÜ HİÇ GÖSTERİLMEDİ

Sungurtekin ile yaptığı Cenk esnasında kurtulan Noyan, Ertuğrul Bey'e saldırmış kısa süre sonra ise öldürülmüştü. Dizide ölmüş gibi gösterilen Noyan'ın ölüsü ise hiç gösterilmedi. Baycu Noyan`ın vücudunda sadece yaralar açıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI AMA...

Baycu Noyan'ın yeniden diziye girmesi şu sıralar gündemde. Henüz bir açıklama yapılmazken bu haber dizinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

TARİHÇİLER ELEŞTİRMİŞTİ

Baycu Noyan'ın Ertuğrul tarafından öldürüldüğüyle ilgili tarihi kaynaklarda herhangi bir bilgi yok. Gerçek tarihe bağlı kalındığı söylenen dizide geçtiğimiz sezon Noyan'ın Ertuğrul tarafından öldürülmesi tarihçiler tarafından eleştirilmişti.