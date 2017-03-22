Dışişleri'nden o ülkeye sığınma hakkı !

Dışişleri Bakanlığı'ndan Norveç'e, Türkiye'ye dönmeyen 5 FETÖ'cüye sığınma hakkı vermesine tepki. Norveç Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Norveç’teki eski Askeri Ataşenin ve bu ülkedeki NATO eğitim merkezinde görev yapan 4 subayın Norveç’ten iltica talebinin kabul edildiğine ilişkin basında çıkan haberler üzerine Norveç Büyükelçisi’nin Bakanlığa çağrıldığını ve habere yönelik tepkinin dile getirildiğini bildirdi. Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:" Bir müttefik ülkenin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurtdışındaki devlet görevinden geri çağrılan şahısların Türkiye’ye dönmek yerine, bulundukları ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik imkanlarını suistimal çabalarına destek vermiş olması üzücüdür ve kabul edilemez. Bu husustaki girişimlerimiz devam edecektir."