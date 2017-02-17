Diyarbakır'da bin 870 FETÖ'cü ihraç edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmalar kapsamında, Diyarbakır'da çeşitli kurumlardaki personele yönelik başlatılan çalışmalarda idari işlem yapılan 2 bin 944 kişiden bin 970'inin ihraç edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları değerlendirilen çeşitli kurumlarda personele yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bin 970 kişi ihraç edildi

"Kurumlardaki personele yönelik başlatılan çalışmalarda sonucu hakkında idari işlem yapılan 2 bin 944 kişiden bin 970'i ihraç edildi, bin 214 kişi hakkında yürütülen adli çalışmalar sonucunda 556 kişi tutuklandı. Adli ve idari olmak üzere 4 bin 158 kişi hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldı." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Müdürlüğünde hakkında işlem yapılan bin 198 kişiden 941'i, Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlarda 456 kişiden 344'ü, askeri kurumlarda 316 kişiden 256'sı, Dicle Üniversitesine bağlı kurumlarda 162 kişiden 109'u, adli personelde 43 hakimden 36'sı, 26 savcıdan 26'sı, Ceza İnfaz Kurumu ve Adliye personelinde 62 kişiden, 53'ü, İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı kurumlarda 32 kişiden, 24'ü, İl Müftülüğünde 29 kişiden 22'si ihraç edildi."

Üç vali yardımcısı, 4 kaymakam ihraç edildi

Açıklamada, "mülki idari amirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 4 vali yardımcısından 3'ü, 6 kaymakamdan 4'ü ihraç edildi." denildi.

Kentte, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yürütülen idari çalışmalar sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 299 kişinin görevlerine iade edildiği, halen 675 kişiyle ilgili idari işlemlerin devam ettiği aktarılan açıklamada, işlem yapılan bin 214 kişiden 556'sı tutuklanırken, 429'u hakkında adli kontrol kararı uygulandığı, 159 kişinin savcılık veya mahkemece serbest bırakıldığı, haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 kişinin halen firari olduğu ve arandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan tüm çalışmaların hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sürdüğü, kurumların FETÖ/PDY mensuplarından arındırılması amacıyla başlatılan çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.