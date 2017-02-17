  • MEB öğretmen ataması için tarihleri açıkladı
  • Kütahya'da 'gizli ilişki' cinayeti
  • Olay karikatür Gırgır'ın sonunu getirdi
  • 1 milyon kişinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini çalmışlar
  • Saadet öğretmenin isyanı: Gidecekleri yer Disneyland değil ki...
YEREL HABERLER
Diyarbakır Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DİYARBAKIR'DA BİN 870 FETÖ'CÜ İHRAÇ EDİLDİ

Diyarbakır'da bin 870 FETÖ'cü ihraç edildi

Diyarbakır Valiliği, FETÖ operasyonlarında kaç kişinin ihraç edildiğini açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmalar kapsamında, Diyarbakır'da çeşitli kurumlardaki personele yönelik başlatılan çalışmalarda idari işlem yapılan 2 bin 944 kişiden bin 970'inin ihraç edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları değerlendirilen çeşitli kurumlarda personele yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bin 970 kişi ihraç edildi

"Kurumlardaki personele yönelik başlatılan çalışmalarda sonucu hakkında idari işlem yapılan 2 bin 944 kişiden bin 970'i ihraç edildi, bin 214 kişi hakkında yürütülen adli çalışmalar sonucunda 556 kişi tutuklandı. Adli ve idari olmak üzere 4 bin 158 kişi hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldı." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Müdürlüğünde hakkında işlem yapılan bin 198 kişiden 941'i, Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlarda 456 kişiden 344'ü, askeri kurumlarda 316 kişiden 256'sı, Dicle Üniversitesine bağlı kurumlarda 162 kişiden 109'u, adli personelde 43 hakimden 36'sı, 26 savcıdan 26'sı, Ceza İnfaz Kurumu ve Adliye personelinde 62 kişiden, 53'ü, İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı kurumlarda 32 kişiden, 24'ü, İl Müftülüğünde 29 kişiden 22'si ihraç edildi."

Üç vali yardımcısı, 4 kaymakam ihraç edildi

Açıklamada, "mülki idari amirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 4 vali yardımcısından 3'ü, 6 kaymakamdan 4'ü ihraç edildi." denildi.

Kentte, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yürütülen idari çalışmalar sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 299 kişinin görevlerine iade edildiği, halen 675 kişiyle ilgili idari işlemlerin devam ettiği aktarılan açıklamada, işlem yapılan bin 214 kişiden 556'sı tutuklanırken, 429'u hakkında adli kontrol kararı uygulandığı, 159 kişinin savcılık veya mahkemece serbest bırakıldığı, haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 kişinin halen firari olduğu ve arandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan tüm çalışmaların hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sürdüğü, kurumların FETÖ/PDY mensuplarından arındırılması amacıyla başlatılan çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

AA
169
-
Kandilli'den deprem açıklamasıKandilli'den deprem açıklaması
İşte Benim Stilim'de etek rezaletiİşte Benim Stilim'de etek rezaleti
Silah ticaretinden tecavüz çıktıSilah ticaretinden tecavüz çıktı
Dünyanın 8. kıtası sular altında gizleniyor olabilirDünyanın 8. kıtası sular altında gizleniyor olabilir
GırGır özür dilediGırGır özür diledi
Putin'den terör örgütü açıklamasıPutin'den terör örgütü açıklaması
Taş bulan üniversiteye koşuyorTaş bulan üniversiteye koşuyor
Cuma hutbesinde büyük skandalCuma hutbesinde büyük skandal
6 öğretmene taciz davasında şok: FETÖ'cü sandık, taş attık6 öğretmene taciz davasında şok: FETÖ'cü sandık, taş attık
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS