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DİZİ AŞKINDA MUTLU SON

Dizi aşkında mutlu son

''Orange is the New Black'' dizisinin yıldız oyuncusu Samira Wiley ile aynı sette kamera arkasında çalışan Lauren Morelli evlendi.

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Uzun süredir kız arkadaşı Lauren Morelli ile birlikte yaşayan oyuncu Samira Wiley, geçtiğimiz cumartesi günü nikah masasına oturdu. 

Düğün organizasyonunu TV yapımcısı Martha Stewart'ın üstlendiği özel günde; 29 yaşındaki Samira Wiley gelinlik giyerken, partneri beyaz ve üst kısmı dantel detaylı bir tulum tercih etti. 

Wiley-Morelli çifti, 'Orange is the New Black' dizisinin setinde tanıştı. Samira Wiley, dizinin başrolü olarak kamera karşısındaydı. Samira Wiley ise kamera arkasındaki ekip içinde görev alıyordu.

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