Donald Trump resmen başkan oldu

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump oldu. Yemin eden Trump, konuşmasına teşekkür ederek başladı ve "ABD yine kazanmaya başlayacak. Rüyalarımızı geri getireceğiz. Yeni ittifaklar geliştireceğiz. Radikal İslamı dünya üzerinden yok edeceğiz" dedi.



Washington'da siyah giymiş ve maske takmış yüzlerce gösterici polisle çatışıyor, protestocular dükkanların camlarını kırdı. Polisin biber gazı sıktığı olaylardan ilk fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.



Barack Obama, başkan olarak son mesajlarını Twitter üzerinden verdi: "Hayatımı sizin hizmetinize adamak bir onurdu. Siz beni daha iyi bir lider ve adam yaptınız. Durmayacağım! Değişime inanıyorum çünkü size inanıyorum." Obama, Twitter'da trending topic oldu.



Dünyanın dört bir yanında Trump karşıtı gösteriler var. Londra, Brüksel, Filistin, Manila, Kiev, Sydney ve Dublin protesto merkezlerinden bazıları.

ABD ve dünyada yeni bir dönem başladı. Donald Trump, yemin ederek ABD'nin 45'inci başkanı oldu. Tüm dünya, 200 milyon dolara mal olacak görkemli yemin törenini izledi.

Washington'da yaşananları an be an aktarıyoruz.

20.50 : Donald Trump, ABD başkanlık Twitter hesabı @POTUS'u devraldı. Eski başkan Obama ise artık @POTUS44'ü kullanacak.

20.40 : ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı Kongre binasından el sallayarak uğurladı. Obama ve eşi, Kongre'den başkanlık helikopteriyle ayrıldı.

20.35 : Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda, Washington sokaklarında çatışmalar sürerken, ordu birliklerinin sokaklarda pozisyon aldığı görülüyor.



20.30 : Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının geçtiği fotoğrafta, gizli servis ajanları Trump'ın makam aracının plakasını değiştiriyor.



20.25: Kongre önündeki tören alanınının havadan çekilmiş fotoğrafları, uluslararası haber ajansları tarafından geçildi. Alanda yer yer boşluklar göze çarpıyor.



20.02 : Başkan Trump, tarihi konuşmasına teşekkür ederek başladı:

"Halka verilen sözleri tutma zamanı. Bu törenin anlamı büyük bugün yalnızca yönetim transferi yapmıyoruz. Biz yalnızca yönetim transferi yapmıyoruz. Yönetimi siz halka veriyoruz. Uzun süredir, halk bunu bedelini ödedi.

20 ocak 2017 halkın iktidarının başladığı gün olarak hatırlanacak. Unutulan insanların unutulmayacağı bir tarih olarak kayıtlara geçecek.

Amerikalılar harika okullar, güvenli mahalleler ve iyi iş imkanları istiyorlar. Bunlar son derece mantıklı talepler.

Bugün ettiğim yemin, tüm Amerikalılara verdiğim bir bağlılık yeminidir. Onlarca yıl yabancı endüstrileri ve orduları güçlendirdik. Artık bu geçmişte kaldı. Sadece geleceğe bakacağız.

ABD yine kazanmaya başlayacak. Daha önce hiç olmadığı kadar kazanmaya başlayacak. Rüyalarımızı geri getireceğiz.

Radikal İslamı dünya üzerinden yok edeceğiz.

Hiç kimseye kendi yaşam tarzımızı empoze etmeye çalışmıyoruz ama bir arada olmalıyız. Yeni ittifaklar geliştireceğiz.

Yeni bir bin yılın eşiğindeyiz. Uzayın sırlarını çözmeye ve yeni teknolojilere hazırlanıyoruz.

İki kuralımız olacak; Amerika’dan al, Amerikalı ile yap."

20.00 : ABD'nin yeni başkanı artık resmen Donald Trump. Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda yemin eden Trump, şu ifadeleri sarfetti:

"ABD’nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası’nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim."

19.55 : Mike Pence resmen Başkan Yardımcısı. Yemin eden Pence'i Trump takip edecek.

19.35 : Yemin töreni resmen başladı.

19.30 : Barack Obama ve Hillary Clinton'ın el sıkışması esnasında, çarpıcı bir fotoğraf objektiflere yansıdı. Reuters foto muhabiri Rick Wilking, tam o anda deklanşöre bastı.



19.30 : ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, tören alanına yavaş adımlarla çıktı. Tüm dünyanın canlı yayında izlediği anlarda gergin bir ifadeyle yürüyen Trump, ardından kameralara gülümsedi. Yardımcısı Pence'ten sonra sahneye çıkan Trump, yoğun alkış altında Obama ile el sıkıştı.

19.25 : First Lady Melania Trump, bir ABD askerinin eşliğinde yemin törenini yapılacağı platforma geldi. Melania Trump'tan sonra ise Başkan Obama alkışlarla alana giriş yaptı.



19.20 : Gösterilerde, Washington Post muhabiri Dalton Bennett polis tarafından yere atıldı.

19.05 : Başkan Obama ve dakikalar sonra başkan olacak Donald Trump, yemin törenin gerçekleşeceği Kongre binasına ulaştı. Obama ve Trump aileleri de Kongre binasında.

18:55 : Beyaz Saray'daki kahvaltıdan sonra Obama ve Trump'ın konvoyu Kongre'ye doğru yola çıktı. Törene eski başkanlardan George W. Bush ve eşi de katılıyor.

18.40 : Başkent Washington'da görülmemiş çatışma. Siyah giyinmiş ve maske takan göstericilerle polis çatışıyor. Polisin biber gazı kullandığı görülüyor. Pennsylvania Caddesi üzerindeki dükkanların camlarını kıran göstericiler 'Benim Başkanım değil', 'Benim adıma konuşamazsın' gibi sloganlar atıyor. Yeni başkan Trump'a küfürlerin edildiği gösteriden ilk kareler sosyal medyaya düştü.

18.35 : Başkanlık seçiminde Trump karşısında kaybeden Demokrat aday Hillary Clinton, eşi eski başkan Bill Clinton'la birlikte tören alanına geldi. Clinton, Twitter'dan yazdığı mesajda "Bugün demokrasimizi ve onun dayanıklı değerlerini onurlandırmak için buradayım. Ülkemize ve geleceğine inanmayı asla bırakmayacağım" dedi.

18.30 : BBC editörü Jess Brammar, yemin töreni öncesinde esrarın yasallaştırılması için lobi yapan bir grubun yoldan geçenlere esrar dağıttığını aktarıyor.

18.20 : New York semalarında uçan bir uçağın taşıdığı yazıyı, sosyal medya kullanıcıları paylaşıyor. Uçakta, "Biz ondan çokuz. Diren!" yazıyor.

18.15 : Washington'daki ABD Kongre Binası önünde yapılacak törene katılacaklar Sabahın erken saatlerinde alanı doldurmaya başladı. Tören alanına girişi engellemek isteyen Trump karşıtları, polisle karşı karşıya geldi. Uluslararası haber ajansları, kavga fotoğrafları geçiyor.



18.10 : Twitter'dan duygusal bir veda mesajı paylaşan Obama, şu anda trending topic. 80 milyonu aşkın takipçisi bulunan ABD Başkanı'na binlerce kişi hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyor.

18.10 : Yeni First Lady'nin Beyaz Saray yerine New York'ta yaşamayı seçmesi, güvenlik için yapılacak harcamaları tartışmaya açtı. Melania Trump'ın güvenlik masrafları günlük 1 milyon dolara mal olabilir. New York halkı, vergilerinin First Lady'ye harcanmaması için imza kampanyası başlattı.

18.05 : Donald Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasıyla dünya değişecek. İşte yedi başlıkta yaşanacaklar!

18.00 : Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği, birazdan başkan olacak Trump'ın hayatıyla ilgili az bilinen gerçekleri paylaştı.

17.45 : Donald Trump ve yeni First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'a adım attı. Trumpları kapıda Başkan Obama ve eşi Michelle Obama karşıladı. Obama, yeni başkana "Sizi görmek ne güzel, tebrikler" dedi, Trump'ın yanıtı ise, "Harika" oldu.



17.20 : Başkan Barack Obama, son kez Beyaz Saray'dan dışarıya adımını attı. Twitter hesabından duygusal mesajlar paylaşan Obama, "Hayatımı sizin hizmetinize adamak bir onurdu. Siz beni daha iyi bir lider ve adam yaptınız. Durmayacağım! Bir vatandaş olarak gerçeği, adaleti, mizahı ve sevgiyi seslerinizden ilham alarak yanınızda olacağım. Değişime inanıyorum çünkü size inanıyorum" dedi.



17.15 : Yeni First Lady Melania Trump'ın memleketi Slovenya'da da kutlama var. Şef Elvis Suhodoljac, Melania Trump'ın doğduğu Sevnica'da Başkan adını verdiği burgeri hazırlıyor.



17.10 : Seçim kampanyasının medya ayağında belirleyici bir rol oynayan Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway, Amerikan bayrağının tüm renklerinin bulunduğu bir kıyafetle arz-ı endam etti.



17.00 : Melania Trump'ın üstündeki toz mavisi elbise, eski başkan John F. Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy'nin stiline benzetildi. Kıyafeti tasarlayan modaevi, Ralph Lauren. Kızı Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner de yeni başkanla birlikte.

16.45 : Trump ailesi flaşların önüne çıktı. Kırmızı bir kravat takan Trump'a eşi Melania eşlik ediyor. Çift, St. John kilisesini ziyaret ederek tarihi güne başladı.

16.40 : Reuters haber ajansı, Washington'da kendilerini birbirlerine zincirleyen protestocuların fotoğraflarını geçiyor.

16.40 : Başbakan Binali Yıldırım, yeni başkana Twitter'dan mesaj verdi: "DonaldTrump'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin yaptığı barışı kalıcı hale getirme çabalarına daha fazla destek vermelerini bekliyoruz."

16.25 : Rus sanatçı Vasily Slonov ise, Sibirya'daki Krasnoyarsk'da Trump'ın yemin töreni için sıra dışı bir çalışma hazırladı. Slonov ve yardımcısı, kent sokaklarında Trump'ın fotoğrafını taşıyor.



16.15 : Trump karşıtı gösterilerin gerçekleştiği yerler arasında Londra, Sydney, Dublin, Kiev, Brüksel ve Filistin de var.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames Nehri üzerinde bulunan köprülere asılan afişlerin hedefinde, Donald Trump vardı.



Ünlü tarihi köprü Tower Bridge, siyasetin merkezi Westminster Köprüsü, Londra'yı ziyaret edenlerin uğrak noktası dev London Eye dönme dolabı ile kültür ve sanatın kalbinin attığı Southbank kıyılarından görülen köprülere asılan afişlerde, 'Duvarlar değil köprü inşa edin', 'İslamofobiye karşı birleşin' ve 'Bundan sonra ne olacağı bize kalmış' yazıldı. Göstericiler ayrıca ellerinde 'Açık fikirlilik' yazılı pankartlar taşıdı.



İrlanda'nın başkenti Dublin'de benzer afişler asıldı. Britanya genelindeki 150 köprünün afişlerle donatıldığı bildiriliyor.

16.00 : Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, günün ağarmaya başladığı Washington'dan ilk fotoğrafları geçti. Fotoğraflarda Trump destekçilerinin toplanmaya başladığı görülüyor. Tören için başkente gelen Trump taraftarlarından biri, BBC'ye verdiği röportajda, "Sabaha kadar uyuyamadım" diyor.



15.50 : Trump, ilk mesajını Twitter üzerinden verdi: 'Her şey bugün başlıyor...'

15.40 : Yaklaşık 50 kadar Demokrat Kongre üyesi, Trump'ı protesto için yemin törenine katılmıyor.

15.30 : Filipinlerde Trump karşıtları sokaklarda... Müslüman göstericiler, Manila'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, yeni başkanı protesto etti. ABD bayrağı ve Trump fotoğrafları yakan göstericiler, sloganlar attı.

15.15 : Rusya için de tarihi bir gün... Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ve bazı Rus siyaset bilimcilerin en büyük hatayı yaptıklarını söyledi. Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov, "Trump, bizim adamımız değil. O, ABD'li ve ABD'nin başkanı" dedi.

15.00 : Trump'ın bugünkü programı şöyle:

Trump, sabah saatlerinde Blair House'tan (1) ayrılacak. St. John Kilisesi'nde (2) yapılan sabah ayinine katılacak. Buradan Beyaz Saray'a (3) geçerek, Barack Obama ile kahve içecek. Daha sonra yemin etmek için Kongre binasına (4) gidecek ve burada başkan olarak ilk konuşmasını yapacak. National Mall'da (5) toplanan kalabalık geçit törenini izleyecek. Konvoyun en başındaki Trump yürüyerek kendi adını taşıyan otelin (6) önünden geçerek, yeni ikametgahı Beyaz Saray'a ulaşacak.

DEĞİŞİM SÖZÜ VERDİ

Ailesiyle birlikte dün akşam başkente gelen Trump'ın ilk durağı Arlington Mezarlığı oldu. Trump'a binlerce Amerikan askeri ve eski başkanlardan John Fitzgerald Kennedy'nin yattığı mezarlıkta yardımcısı Mike Pence eşlik etti.

Lincoln Anıtı’nın basamaklarında kalabalığa hitap eden yeni başkan, birlik mesajı ve değişim sözü verdi. Trump, orduyu ve sınırları güçlendireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi birleştireceğiz. Tüm insanlarımız için Amerika'yı yeniden yücelteceğiz. Ülkemizin her tarafındaki herkesi, herkesi. Buna orta bölgelerdeki şehirler de dahil. Çoğumuzu unuttular. Kampanya sırasında ben buna unutulan adam ve kadın diyordum. Artık unutulmayacaksınız. Onlarca yıldır ülkemiz için yapılmayan şeyleri yapacağız...Değişecek, size söz veriyorum değişecek."

WASHINGTON'DA ÇATIŞMA

Yemin töreni için yüzbinlerce kişi başkent Washington'a akın etti. Bu yıl, Washington'a gelenlerin çoğu protestocu.



Protestolar dün akşamdan başladı, LGBT aktivistleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kaldığı yerin önünde toplandı. Muhafazakar bir siyasetçi olan Pence, dile getirdiği görüşler ve Indiana Valisi olduğu dönemde desteklediği yasalar nedeniyle LGBT'lere ayrımcılık yapmakla eleştiriliyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, akşam saatlerinde Trump taraftarları ve karşıtlarının Ulusal Basın Binası önünde çatıştığını bildiriyor. Polis, çatışmayı ayırmak için biber gazı kullandı.



AP'nin geçtiği fotoğraflarda çok sayıda polisin göstericilere engel olmaya çalıştığı, bazı protestocuların ellerindeki pankartları ateşe verdiği yer alıyor.

Protestoların yemin töreni etkinliklerinin dinamiğini değiştirmesi mümkün.



ÜNLÜ İSİMLER KÜRSÜYE ÇIKTI



New York'ta ise, Trump International Hotel'in önünde toplanan kalabalık, 'Benim başkanım değil' pankartları taşıdı, aynı şekilde sloganlar attı. Kürsüye çıkan Hollywood ünlüleri ise, yeni başkanı yerden yere vurdu. Alkışlarla kesilen konuşmaları yapanlar arasında Robert De Niro, Julianne Moore, Alec Baldwin, Marisa Tomei, Mark Ruffalo, Michael Moore, Cher ve Sally Field gibi isimler vardı.

Yemin töreni için Washington'a gelmesi beklenen insan sayısı 900 bin. Bu rakam, Barack Obama’nın ilk dönem başkanlığı için 2009’da düzenlenen törene katılanların yarısı kadar.