DÖVİZDEKİ ARTIŞIN SEBEBİ NE ?

Dövizdeki artışın sebebi ne ?

Son aylarda yükselen Dolar ve Euro'nun artışını halk nasıl değerlendiriyor ?

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Dolar ve euro’da son aylardaki rekor yükselişin ve ekonomik durgunluğun uluslararası müdahalelerden kaynaklandığını düşünenlerin oranı yüzde 23.1’i buluyor. Hükümetin olumsuz etkileri azaltmak için elinden geleni yaptığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 29.9

Son birkaç aydır döviz kurlarındaki hızlı yükseliş ve ekonomideki yavaşlamadan halkın %60,8’i hükümeti sorumlu tutmuyor. Vatandaşlar yaşanan bu gelişmelerin dış müdahalelerden ve uluslararası konjoktürden kaynaklandığını düşünülüyor. 

Gerek geçen hafta Milliyet’te yayınlanan terörle ilgili sonuçların, gerekse bugün okuduğunuz ekonomi algılamalarının seçmen davranışına nasıl yansıyacağını da yarınki yazımda anlatmaya çalışacağım. 

Dövizdeki yükseliş ve ekonomide yaşanan durgunluğun sorumlusu kim?

Son zamanlarda döviz kurlarında hızlı bir yükseliş, ekonomide de bir durgunluk söz konusu. Yaşanan bu durum ile ilgili şu görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?

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Araştırmanın künyesi

Araştırma,  24-26 Aralık 2016 günleri TÜRKİYE genelinde 7 coğrafi bölgede, 42 ilde, 126 mahalle  köy ve belde de, 18 yaş ve üstü 1.517’si kadın, toplam 3.035 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır. 
Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı  tabakalı  tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise, cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Örneklem seçilirken TÜİK ve Maliye Bakanlığı verilerinden faydalanılmıştır. Örneklemde İlçe, kır  kent ağırlığına uyulmuştur. Araştırma raporunda yer alan Büyükşehir verileri, statü olarak büyükşehirleri değil,  nüfusu büyük olan şehirleri yani metropolleri ifade etmektedir.

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde % 1,8’dir.

Araştırma kapsamında gidilen iller

Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Isparta, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van ve Zonguldak’tır.

Ekonomide yaşanan durgunluğun sebebi?

Bugün seçim olsa?

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AK Parti seçmeninin %40,7’si Uluslararası müdahalelerden ve gelişmelerden kaynaklanan bir durum hükümetin yapacağı bir şey yok, %51,4’ü Uluslararası müdahalelerden ve gelişmelerden kaynaklanan bir durum hükümet olumsuz etkileri azaltmak için elinden geleni yapmaktadır,

MHP seçmeninin %32,6’sı Uluslararası müdahalelerden ve gelişmelerden kaynaklanan bir durum ama hükümet bir şey yapmıyor

CHP seçmeninin %54,0’ü, HDP seçmeninin ise %52,4’ü bu durum Hükümetin uyguladığı yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır görüşlerine katılmaktadırlar.

Cinsiyet

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Erkeklerin %34,7’si “Uluslararası müdahalelerden ve gelişmelerden kaynaklanan bir durum hükümet olumsuz etkileri azaltmak için elinden geleni yapmaktadır” görüşüne katılırken %25,2’si “Bu durum hükümetin uyguladığı yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır” görüşüne katılmaktadır.

Yaş

Yaşın gençleşmesiyle Hükümetin yanlış politikalarından kaynaklandığını, yaşın yükselmesiyle Uluslararası müdahalelerden ve gelişmelerden kaynaklandığı hükümetin olumsuz etkileri azaltmak için elinden geleni yaptığı görüşüne katılanların oranı genel ortalamanın üzerine çıkmakta.

Eğitim

Eğitimin yükselmesiyle Hükümetin yanlış politikalarından kaynaklandığını düşünenlerin oranı genel ortalamanın üzerine çıkmakta.

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Bölge

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İç (%52,3) ve Doğu (%40,2) Anadolu’da Uluslararası müdahalelerden ve gelişmelerden kaynaklandığı hükümetin olumsuz etkileri azaltmak için elinden geleni yaptığı görüşüne katılanların oranı genel ortalamanın oldukça üzerindedir. Hükümetin yanlış politikalarından kaynaklandığını söyleyenler ise ağırlığınca Ege Bölgesi seçmenleridir (%37,6).

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