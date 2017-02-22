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DÖVİZDEN İYİ HABERLER GELİYOR

Dövizden iyi haberler geliyor

Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerden sonra dolarda düşüş sürüyor. Euro ise kritik seviyenin altına geriledi.

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Dolar, akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed toplantı tutanakları öncesinde yönünü aşağı çevirirken, Avrupa’da seçimler kaynaklı siyasi belirsiz euro üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.

Yatırımcılar son günlerde Fed yetkililerinden gelen sıkılaştırma yanlısı açıklamaların ardından para politikasının yönü hakkında ipuçları için 1 Şubat’ta sona eren Fed toplantısının tutanaklarını yakından izliyor.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada ekonominin bu şekilde performans göstermeyi sürdürmesi halinde faizlerin yükseltilmesi konusunda “rahat” olacağını belirtmişti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da enflasyon, üretim ve diğer makro verilerin ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini gösterdiği sürece Mart ayı ortasında faiz artırımını destekleyeceğini basına yaptığı açıklamada ifade etti.

AHL Forex notunda dolar endeksinde 101.50 seviyesine varan yükselişe karşın TL’nin güçlü duruşunu sürdürdüğü belirtilerek, “Dolar baskısının nispeten azaldığını gördüğümüz TL varlıkları TCMB müdahalelerine cevap vermeye devam ediyor. Bugün açıklanacak olan bir önceki Fed toplantısının ayrıntılarını taşıyan FOMC tutanakları piyasa fiyatlamalarında etkili olacaktır. Dolar/TL’de 3.5970 desteği zayıf görünümün devamında ilk etapta ön planda olacak. Yukarıda ise var olan trendin bozulması açısından geçilmesi gereken bir 3.6430 direnci bulunuyor” denildi.

Dolar endeksi dün altı günün zirvesi olan 101.600’e kadar yükseldikten sonra yönünü aşağı çevirerek hafif bir düşüşle 101.35’te bulunuyor.

Euro ise Fransa’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AB karşıtı aday Marine Le Pen’in anketlerde önde gitmesi nedeniyle baskı altında bulunuyor. Dün 1.0526 dolara kadar gerileyen euro bugün yüzde 0.1 yükselişle 1.0547 dolardan işlem görüyor. Euro bölgesi imalat sektörünün beklentilerden daha hızlı büyüdüğünü gösteren PMI verisi ise euroya destek oluyor.

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