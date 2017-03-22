Dün şaşırtan dolar yeni güne kaç TL'den başladı ?

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6360 liradan alınan dolar 3,6380 liradan, 3,9300 liradan alınan euro ise 3,9320 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5930, liradan, euro ise 3,8870 liradan satılmıştı.

Moody's'in etkisinin sınırlı kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) korkuları kadar hızlı hareket etmeyeceği beklentisi, dolar endeksinin düşmesi ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu TL'ye güç kattı. Dolar/TL, dün 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5860'ı gördü. MB, dolar cinsi tutulan ZK'lara, rezerv opsiyonlarına ve serbest piyasalara uyguladığı faizi yükseltti.

Dün 3,60 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada 08.26'da 3,6345 seviyesinden işlem görürken, kapanışta 3,89 civarında bulunan euro/TL ise aynı saatte 3,92 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/TL'nin 3,60'ın altında kalıcı olması durumunda yeni hedefinin 3,55 seviyeleri olacağını dile getiren analistler, Fed üyelerinin, kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Bugün iç ve dış piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.