Ece Seçkin makyajsız halini paylaştı

Sosyal medyada "Yiyorsa makyajsız halini paylaş" gibi yorumlar aldığını söyleyen şarkıcı Ece Seçkin Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı.

Ece Seçkin paylaşımına şu notu düştü:

"Uzun zamandır "yiyorsa makyajsız halini paylaş" gibi yorumlar alıyordum. Günlük hayatımda çok makyajlı gezem biri değilim ama instagram'ı genelde sahne ve kulis fotoğraflarımı paylaşmak amacıyla kullandığım için beni hep makyajla ve kocaman kirpiklerle görüyordunuz. Bence bir kadının en önemli makyajı yüzündeki gülümseyiş ve gözlerindeki pırıltıdır. Beyler size söylüyorum. Bir kadının kaşını, kirpiğini, boyunu, kilosunu dert edip onları incitmeyin...Bırakın kadınlar gülümsesin, gözleri ışık saçsın...Kızlar size zaten birşey söylememe gerek yok, durumu biliyorsunuz. Alın size..."