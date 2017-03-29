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EFKAN ALA ‘EVET’ DÖVMESİ YAPTIRDI AMA GEÇİCİ!

Efkan Ala ‘evet’ dövmesi yaptırdı ama geçici!

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, referandum çalışmaları kapsamında gittiği Bursa'da evet çadırını gezip, koluna evet dövmesi yaptırdı. Ama dövme çok uzun ömürlü olmayacak.

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AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa'da partisinin referandum çalışmalarına katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Ala, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki ‘evet' çadırını gezdi. Burada koluna geçici ‘evet' dövmesi yaptıran Ala, ardından vatandaşların sıkıntılarını dinleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra ‘evet otobüsüne' geçen Ala, burada da bir süre vatandaşlarla sohbet etti. referandum çalışmalarının şenlik havasında geçtiğini vurgulayan Ala, “Bizim en kıymetli varlığımız sandık. Türkiye'nin önünü açacak halk oylamasını gidiyoruz. Büyük bir memnuniyet var. Sandıkta memleketin önüne çıkacak sonuç bir araya gelecektir. Türkiye 16 Nisan'da bir siyasi otobana sahip olacak” açıklamasını yaptı.

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