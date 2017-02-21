  • İşte AK Parti'nin önündeki referandum anketi
  • İstanbul'da 'çıplak arama' skandalı
  • 3 milyon memur için bir dönem kapanıyor
  • Şehidin ardından utandıran tartışma
  • İzmir'de genç kızın yaşadıkları dehşete düşürdü

EKMEĞİMİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ SURİYELİLER'DEN BÜYÜK AYIP

Ekmeğimizi paylaştığımız Suriyeliler'den büyük ayıp

16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda Suriyeliler de oy kullanacak. Onlar da kendi aralarında propaganda yapıyor. Ama bu kez Atatürk'e yönelik çirkin bir karalama kampanyası başlattılar.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de katıldı. Suriyeliler, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta “Turkey Ottoman'' isimli bir grup hesabı oluşturdu. Türkiye gündeme ilişkin paylaşımların yapıldığı sayfada, Ak Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günlük programlarına ilişkin destek açıklamaları da yer alıyor. Suriyelilerin sosyal medya hesabından 18 Şubat günü yapılan paylaşım ise büyük tepki çekti. Hem Ulu Önder Atatürk hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız öğrencileri ziyaretini konu alan iki fotoğraf alt alta konularak küstahça iddialar gündeme getirildi. Atatürk'ün okul ziyaretinin altına, “Kemal Atatürk okullarda başörtüsünü yasakladı” ifadesi yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız imam hatip lisesi öğrencilerini ziyaret ettiği fotoğrafın altına ise “Erdoğan 70 yıl sonra o yasağı kaldırdı, bu yüzden evet” notu düşüldü. Aynı paylaşımda anayasa değişikliğinin oylanacağı referanduma yönelik “Benim kararım ‘evet' ve ‘Yeni anayasaya evet' yazıları da dikkat çekti.

foto-033.jpg

Sözcü
932
-
15 Temmuz'da cezaevinde neler oldu ?15 Temmuz'da cezaevinde neler oldu ?
Melih Gökçek bu fotoğrafa ne diyecek ?Melih Gökçek bu fotoğrafa ne diyecek ?
Üvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulunduÜvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulundu
Sevişme sahneleri olay olduSevişme sahneleri olay oldu
Ebru Gündeş boşanmadı ama yüzüğü çıkardıEbru Gündeş boşanmadı ama yüzüğü çıkardı
208 milyon adet 1 kuruş nerede ?208 milyon adet 1 kuruş nerede ?
Güvenlik Uzmanı Ağar'dan bomba sözlerGüvenlik Uzmanı Ağar'dan bomba sözler
Bankalar promosyonda kartel mi oluşturuyor?Bankalar promosyonda kartel mi oluşturuyor?
Mardin'de çatışma ! 2 terörist etkisiz hale getirildiMardin'de çatışma ! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS