Ekmeğimizi paylaştığımız Suriyeliler'den büyük ayıp

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de katıldı. Suriyeliler, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta “Turkey Ottoman'' isimli bir grup hesabı oluşturdu. Türkiye gündeme ilişkin paylaşımların yapıldığı sayfada, Ak Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günlük programlarına ilişkin destek açıklamaları da yer alıyor. Suriyelilerin sosyal medya hesabından 18 Şubat günü yapılan paylaşım ise büyük tepki çekti. Hem Ulu Önder Atatürk hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız öğrencileri ziyaretini konu alan iki fotoğraf alt alta konularak küstahça iddialar gündeme getirildi. Atatürk'ün okul ziyaretinin altına, “Kemal Atatürk okullarda başörtüsünü yasakladı” ifadesi yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız imam hatip lisesi öğrencilerini ziyaret ettiği fotoğrafın altına ise “Erdoğan 70 yıl sonra o yasağı kaldırdı, bu yüzden evet” notu düşüldü. Aynı paylaşımda anayasa değişikliğinin oylanacağı referanduma yönelik “Benim kararım ‘evet' ve ‘Yeni anayasaya evet' yazıları da dikkat çekti.