EL BAB'TA ALÇAK SALDIRI: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR

Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos’ta başlatılan ve 150’nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı’nda acı haber geldi.
DAEŞ terör örgütü, El Bab'ta saldırdı. Hain saldırıda 5 evladımız şehit olurken, 9 evladımız da yaralandı.
Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu alanlar karadan ve havadan ateş altına alındı.
Çatışmaların ardından yaralı askerlerin gelişi nedeniyle Kilis ve Gaziantep’teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.