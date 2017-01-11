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EMNİYETİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN BABASI KONUŞTU

Emniyetin önünde öldürülen teröristin babası konuştu

Gaziantep'te emniyetin önünde öldürülen teröristin babası, oğlunun psikolojik tedavi gördüğünü, terörle bağlantısı olmadığını iddia etti.

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Gaziantep'te elinde silahla emniyete girmek isterken öldürülen Müslüm Kasar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilecek. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen baba Musa Kasar, psikolojik tedavi gördüğünü söylediği oğlunun terörist olduğuna inanmadığını ifade etti.

Emniyete saldırı girişiminde öldürülen Müslüm Kasar'ın (21) cenazesi olayın ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri süren şahsın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek. Şahsın cenazesini almaya Adli Tıp Kurumu'na gelen baba Musa Kasar, "Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Gaziantep'te de farklı illerde de tedavi görmüştü. Ben oğlumun terör örgütleri ile bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şeyi neden yaptı anlamıyorum" diye konuştu. Öte yandan, şahsın 10 kardeşinin bulunduğu ve 5 yıllık evli olduğu öğrenildi.

Müslüm Kasar'ın babası Musa ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na gelen anne Leyla ve eşi Zeynep de gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, olayın terör bağlantısı ile ilgili soruşturması sürüyor.

İHA
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