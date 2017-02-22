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ERMENİSTAN-AZERBAYCAN CEPHE HATTINDA ÇATIŞMA

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermeni güçlerinin sabotaj girişimi Azerbaycan askerlerince önlendi.

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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermeni keşif timinin sabotaj girişimi Azerbaycan askerlerince önlendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dün Ermenistan ordusunun keşif timi sabotaj amacıyla Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulundu. Tim, Azerbaycan askerlerince tespit edilirken, sabotaj girişimi ateş açılarak önlendi. Ermeni timi, can kaybı vererek geri çekildi.

Cephe hattında durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu belirten Bakanlık, Ermeni timine yapılan saldırının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

AA
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