''EVET''Çİ RIDVAN DİLMEN'E KARŞI KAMPANYA

''Evet''çi Rıdvan Dilmen'e karşı kampanya

Rıdvan Dilmen anayasa değişikliği referandumunda evet oyu kullanacağını açıkladı. Dilmen bununla kalmadı bir de tanıtım filmi çekti. Ama 'hayır'cılar harekete geçmekte gecikmedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Twitter’da ‘Güçlü Türkiye için evet’ kampanyası başlattı. Dilmen birkaç gün önce açtığı Twitter hesabından video yayınlayarak, Barcelona’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan’a pas attı!

Twitter’da bir video yayınlayan Dilmen, “Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım” dedi. Dilmen, A Milli Takım’ın yıldızı Arda Turan’a seslenerek, “Sevgili Arda sen de var mısın?” diye sordu.

Arda’nın ardından Burak Yılmaz ve Murat Boz da başkanlık sistemini getirecek olan kampanyaya destek oldu.

Dilmen'e cevap veren Arda Turan “Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım” diyen Arda, “Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim” ifadelerini kullandı.

Arda’nın çağrısına cevap veren Burak Yılmaz da, “Güçlü bir Türkiye için ben de varım” sözleriyle şarkıcı Murat Boz’a seslendi.

KARŞI TARAF HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Dilmen'e sosyal medyada destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlarda oldu. Hayır cephesinin taraftarları 'SeytanaUymaHayırDe' hashtagiyle karşı bir kampanya başlattı.

 

1093
Yozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisiYozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisi
HÜDA PAR referandum oyunu belli ettiHÜDA PAR referandum oyunu belli etti
Tecavüzden sonra kahvaltı hapisten kurtardıTecavüzden sonra kahvaltı hapisten kurtardı
FETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliyeFETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye
Ünlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladıÜnlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Trump’ın ikinci görüşmesi darbeci Sisi’yleTrump’ın ikinci görüşmesi darbeci Sisi’yle
Kız öğrenciyle aşk iddiası pahalıya patladıKız öğrenciyle aşk iddiası pahalıya patladı
Şii lider resti çekti: "Savaş olur"Şii lider resti çekti: "Savaş olur"
Cenaze töreninde tuhaf olayCenaze töreninde tuhaf olay
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS