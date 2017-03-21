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EVİNE GELEN TESİSATÇIYI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Evine gelen tesisatçıyı öldürmüştü

Kütahya'da evinin kapısını çalan daha sorna öpmeye kalkışan tesisatçıyı öldüren kadın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kütahya'da evinin kapısını çalıp kendisini öpmeye kalkıştığını öne sürdüğü tesisatçı 32 yaşındaki Ali Özçelik'i av tüfeğiyle öldürmekten yargılanan 33 yaşındaki Hatice Karakoç, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay geçen 8 Ağustos'ta Fatih Mahallesi Sera Sokak'taki Ertanlar Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. Doğalgaz tesisatçılığı yapan ve bekar olan Ali Özçelik iddialara göre evli 2 çocuk annesi Hatice Karakoç'un evine giderek kendisine arkadaşlık teklifinde bulundu. Hatice Karakoç, kendisini öpmeye kalktığını öne sürdüğü Ali Öztürk'ü av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Polislere, silahın arbede sırasında ateş aldığını söyleyen Hatice Karakoç ifadesinde şöyle demişti:

"Ali Özçelik alt katımızda oturan yaşlı teyzenin doğalgaz tesisat işlerini yapmak için bizim apartmana gelmişti. Merdivenlerde karşılaşıyorduk. Selamlaşıp hal hatır soruyordu. Sonra benden hoşlandığını ve arkadaş olmak istediğini söyledi. Ben reddettim ama rahatsız etmeye başladı. Sürekli evimin etrafında dolaşıyordu. Evli, çocuklu olduğumu ve eşimi sevdiğimi söylememe rağmen peşimi bırakmadı. Eşime de durumu anlatmıştım. Alt kattaki teyzenin işlerini halletmek bahanesiyle apartmana gelmiş. Bizim kapımızı çaldı. Benimle arkadaş olmak istediğini söyledi, ben yine reddettim. Elimden tutup beni evden dışarı doğru çekmek istedi. Evimizin anahtarını da aldı. Bir yandan da beni öpmeye çalışıyordu. Evde 14 yaşındaki kızım odasındaydı, 8 yaşındaki diğer kızım ise sokakta oynuyordu. Ben elinden kurtulup içeriye girdim ve odada eşime ait av tüfeğini alıp iki tane fişek koyup kapının önüne geldim. Tüfeğin namlusunu yere doğru tutuyordum. Bana "Sen beni vuramazsın" dedi ve elimdeki tüfeği almak istedi. Arbede sırasında silah ateş aldı."

Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Hatice Karakoç'un yargılandığı davanın dördüncü duruşması Kütahya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada pişman olduğunu söyleyen Karakoç, "Namusum için yaptım, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti Hatice Karakoç'u 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DHA
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