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FETHİ SEKİN'İN YÜREK YAKAN AĞIDI

Fethi Sekin'in yürek yakan ağıdı

İzmir'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in ölen annesine ağıdı, yürek dağladı.

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İzmir'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in, kanser nedeniyle 2 ay önce kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt, yürekleri dağladı.

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) internet sitesinde yayımlanan ses kaydında Fethi Sekin'in, kanserden kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt yer aldı. Sekin'in şehit olamadan bir gece önce kuzeni Mustafa Sekin'e ses kaydını gönderdiği belirtildi. Şehit polis memuru şehit Fethi Sekin'in annesi için yaktığı ağıt ise şöyle:

Sen bu şehrin en güzelisin,

Sen yoksun diye çaresiz kaldık.

Sen bu şehrin en güzelisin,

Sen yoksun diye çaresiz kaldık.

Kapının önünde günden güne ölüyorum

Kapı burada, sen yoksun, gözükmüyorsun

Bugün cuma, sen mezardasın

Kalk anne, evimize gidelim

Babam evde yalnız kaldı

Anne anne, kurban anne

Babam evde yalnız kaldı

Anne anne, kurban anne

Rehberimde numaran

En üstte yazılı anne

Rehberimde numaran

En üstte yazılı anne

Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum

Sen cevap vermezsin diye

Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum

Senin sesini duyamam diye

Dünya malı ne şirindir

Anne anne kurban anne

Dedim gelin yapmayın böyle

Ben acını taşıyamadım

Acın kalbimde taşa döndü

Ben acını taşıyamadım

Acın kalbimde taşa döndü

Anne seni çok özledim

Anne anne kurban anne

Anne seni çok özledim

Anne anne hayran anne."

DHA
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