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FETÖ'CÜLERİN ÖRGÜT İÇİ EVLENDİRME MESAJLARI

FETÖ'cülerin örgüt içi evlendirme mesajları

FETÖ'nün tutuklu evlendirme sorumlusu E.K.'nın ByLock yazışmaları, örgüt içindeki evliliklerin nasıl yapıldığını gözler önüne serdi.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme ağı ByLock'tan şoke eden yazışmalar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre; FETÖ'nün tutuklu evlendirme imamı olduğu belirlenen E.K'nin örgüt üyeleriyle yaptığı ByLock yazışmaları ortaya çıktı.

İşte o ByLock yazışmaları;

*Esra Y. memleketinde biriyle görüştürülebilir mi?

*Yasemin K. 1985'li. 1.65 boyunda 55 kilo. Daha önce nişan durumu oldu ama.

*Abla çok keyifli ve şakirt.

*Derya T., ilçe müdürü olabilecek biri.

*Abi dün arkadaşı getiren abinin eşi vefat etmiş. Bir daha evlenmeyi düşünür mü?

*Abi bir arkadaşımızın ablasının eski eşi şizofren. Bizim ağabeylerden biriymiş ablaya çok eziyet edince 6-7 ay evli kalmış.

*Arkadaşın güzellik takıntısı var durumu nasıl ablanın.

Sabah
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