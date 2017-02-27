  • Dünya Sağlık Örgütü uyardı !
  • Beşiktaş'tan Galatasaray'a ağır darbe !
  • Kocaeli Üniversitesi karıştı: 47 gözaltı
  • Numan Kurtulmuş'tan sert açıklama
  • Son anket sonuçları birilerini rahatsız edecek

FETÖ'DEN 16 KİŞİ TUTUKLANDI !

FETÖ'den 16 kişi tutuklandı !

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 16 kişi tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, aralarında eski Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Orhan Arslan’ın da  olduğu 16 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması  kapsamında daha önce gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin  ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade  veren şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk  edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, eski Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Arslan, Gazi  Üniversitesi araştırma görevlisi Vahide Kütküt, 11 eski Hazine Müsteşarlığı  personeli, 2 eski Adalet Bakanlığı personeli ve bir polisin tutuklanmasına hükmetti.

Tutuklama kararı verilen 16 şüpheli cezaevine gönderildi, 2 şüpheli  ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA
483
-
FETÖ'nün eski sağ kolundan inanılmaz iddiaFETÖ'nün eski sağ kolundan inanılmaz iddia
Çorap devi TMSF'ye devredildiÇorap devi TMSF'ye devredildi
Atatürk Havalimanı'nda ''Kürdistan bayrağı'' eylemiAtatürk Havalimanı'nda ''Kürdistan bayrağı'' eylemi
63 yaşında DEAŞ’ın kabusu oldu63 yaşında DEAŞ’ın kabusu oldu
Tası tarağı toplayan Türkler oraya gidiyorTası tarağı toplayan Türkler oraya gidiyor
Altay tankı sözleşmesi iptal olduAltay tankı sözleşmesi iptal oldu
16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...
Baykal'dan Erdoğan'a sert sözlerBaykal'dan Erdoğan'a sert sözler
Patronlar şikayet etti, o süre kısalıyorPatronlar şikayet etti, o süre kısalıyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS