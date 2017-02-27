FETÖ'den 16 kişi tutuklandı !

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, aralarında eski Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Orhan Arslan’ın da olduğu 16 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği, eski Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Arslan, Gazi Üniversitesi araştırma görevlisi Vahide Kütküt, 11 eski Hazine Müsteşarlığı personeli, 2 eski Adalet Bakanlığı personeli ve bir polisin tutuklanmasına hükmetti.
Tutuklama kararı verilen 16 şüpheli cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.