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FETÖ'DEN 40 KİŞİ GÖZALTINDA !

FETÖ'den 40 kişi gözaltında !

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 40 kişi gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan merkezli 18 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında 18 ilde 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şuana kadar 40 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda ikametlerde yapılan aramalarda dijital verilere el konuldu. 1 yarbay, 1 üsteğmen, 9 teğmen, 12 astsubay, 4 askeri okul öğrencisi, 1 uzman çavuş, 1 polis ve 11 askeri sivil kanat sorumlusu ve örgüt üyesi olmak üzere 40 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.

İHA
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