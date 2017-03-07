SON DAKİKAMHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - CANLI
  • Bankadan kredi çekenlere faiz müjdesi
  • Zihinsel engelli kıza 3 yıl boyunca tecavüz
  • Şemsiye açan PKK'lılar F-16'lara yakalandı
  • Gaziantep Sanayi Sitesi'nde büyük patlama
  • Darbe gecesi Akın Öztürk'le ilgili çarpıcı detay

FETÖ'YE TAPUDA TOKAT !

FETÖ'ye tapuda tokat !

Hain darbe girişimi sonrası tapu dairelerinde alınan önlemlerle 1.870 parsel kurtarıldı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'cülerin usulsüz devir yaparken tapuda ortaya çıkan ve el konulan parsel sayısı 1.870 oldu. Bunların yaklaşık 200'ünün muvazaalı boşanma ile eşlere devredildiği belirlendi. Bugüne kadar FETÖ'ye ait olup da devlet envanterine geçen tapu sayısı ise 6 bini geçti, 60 bin taşınmaz bloke edildi. FETÖ'nün tapudaki mal varlığının değerinin 5-6 milyar lirayı bulduğu ifade ediliyor.
 
'KIRMIZI HAT' LİSTESİ
Bugüne kadar FETÖ bağlantılı bin 500'e yakın kurum kapatılırken, örgüt üyelerinin taşınmazlarını satmaları da tapu dairelerinde alınan önlemlerle engellendi. Bunda "kırmızı hat" listesinde bulunanların işlemlerinin yapılmaması etkili oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, FETÖ ile mücadele kapsamında tapu müdürlüklerinin emniyet, valilik ve ilgili birimlerden teyit etmek suretiyle tespit edilen kişilere ait taşınmazların tapu işlemlerini durdurduğunu belirtti. Tapu müdürlükleri mahkemelerin tedbir kararları doğrultusunda işlemleri durdurmaya devam ediyor.
 
ENVANTERİ ÇIKARILDI
Tapu daireleri, bankalardan gelen bilgiler ışığında FETÖ'nün şantaj ve himmetle elde ettiği mal varlıklarının envanteri çıkarıldı. FETÖ'ye ait 6 binin üzerindeki tapu devlet envanterine kaydedildi. FETÖ'ye ait tapulara bakıldığında mal varlıklarında İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri, Adana'nın başı çektiği belirlendi. Belediyeler tarafından FETÖ ile doğrudan ya da dolaylı bağlantılı kişilere yapılan arsa tahsisleri de iptal edildi.
 
22 MÜDÜRLÜKTE OHAL İŞLEM SERVİSİ
Bakanlık FETÖ ile mücadele kapsamında 22 adet bölge müdürlüğü ile genel müdürlük merkezinde OHAL işlem servisleri oluşturdu. Bu sistem sayesinde maliye hazinesine, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen taşınmaz sayıları ile idari ve adli birimlerce bloke edilen taşınmaz sayıları anlık olarak görüntüleniyor.

Sabah
286
-
Barzani İran'da nasıl karşılandı ?Barzani İran'da nasıl karşılandı ?
Türkiye suyu kesti PYD'yi karanlığa gömdü !Türkiye suyu kesti PYD'yi karanlığa gömdü !
Ülkü Ocakları eski başkanları oyunun rengini açıkladıÜlkü Ocakları eski başkanları oyunun rengini açıkladı
Ak Partili vekiller ile partiye yakın yazarlar kapıştıAk Partili vekiller ile partiye yakın yazarlar kapıştı
Terör örgütü PYD Münbiç'ten çekilmiyorTerör örgütü PYD Münbiç'ten çekilmiyor
IMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detayIMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detay
Mahkeme başkanını çileden çıkartan savunmaMahkeme başkanını çileden çıkartan savunma
Törene damga vurdu !Törene damga vurdu !
Gülen'in akrabası hakim karşısındaGülen'in akrabası hakim karşısında
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS