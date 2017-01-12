Fitch Türkiye'nin notunu kıracak mı? Kritik açıklama

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12 Ocak 2017 13:10

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in EMEA Bölgesi Kredi Derecelendirme Başkanı Ed Parker Londra'daki bir konferansta yaptığı konuşmada, Fitch'in Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notuna ilişkin olarak not indirimi riski gördüklerini söyledi.

Parker, Türkiye'de bir ekiplerinin bulunduğunu ifade ederek, negatif görünümün Türkiye'deki risklerin arttığını işaret ettiğini söyledi.

Fitch Ratings, Türkiye’nin finansman ihtiyacının yüksek olmasına rağmen kamu finansmanının da güçlü olduğunu açıkladı.