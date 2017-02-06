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GRİ KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST YAKALANDI

Gri kategoride aranan terörist yakalandı

"Aranan Teröristler Listesinde Gri" kategorinde yer alan kişi Hakkari'de yakalandı.

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İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde Gri" kategorinde yer alan İ.V. isimli şahıs, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saklandığı bir evde yakalandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında

06.02.2017 günü saat 16.00 sıralarında hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde Gri" kategoride yer alan, İ.V. isimli şahsın İlimiz Yüksekova İlçe Merkezinde saklandığı tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

İHA
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