  • ''Erdoğan'a suikast timi'' hakim karşısında
  • İran'dan Türkiye'ye sert tepki
  • MHP gecesindeki Erdoğan posteri olay oldu
  • İstanbul'da patlama ! Yaralılar var
  • ''Türk'ün intikamı'' paylaşımına gözaltı

GÜVENLİK UZMANI AĞAR'DAN BOMBA SÖZLER

Güvenlik Uzmanı Ağar'dan bomba sözler

Güvenlik Uzmanı Ağar, Rakka operasyonu hakkında analizlerini açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar canlı yayında Rakka operasyonuna dair önemli analizler yaptı. ABD'nin Türkiye olmadan başarılı olamayacağını ve bunu da bildiklerini söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatının önemli noktalarından biri olan El Bab'da sona gelindi. Sırada Rakka mı var? Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Rakka'da YPG'yi dayatacağı yönünde bir izlenim edinmediğini söyledi Munbiç konusunda niyetlerinin net olduğuna da dikkat çekti... Türkiye'nin Rakka planını Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında yorumladı.

Ağar'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle; 

ABD Rakka'ya yapılacak operasyonu PYD ile yapabilecek olsaydı bize sormaya bile gerek duymazdı. Yapamayacağını çok iyi bildiği için bir zemin yoklaması yapıyor. Burada Rakka operasyonu onun olmazsa olmazı Türkiye. İstese de Türkiye olmadan sonuç alamaz. Alsa dahi sonuçların iyi olmayacağının farkında

ABD, Türkiye'nin desteği olmadan bölgede operasyon yapamayacağını biliyor ancak YPG'ye de büyük miktarda yatırım yaptı. Deyim yerindeyse bunun için Türkiye'ye bir dayatmada bulunmaya çalışıyor operasyona YPG'nin de katılması için. Ancak Türkiye bu fotoğrafta yer almayacaktır. Çünkü bunu yapmanın Türkiye'nin altına kendi elimizle dinamit koymak olduğunu geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz" dedi.

389
-
Erdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendiErdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendi
Alışveriş merkezinde büyük panikAlışveriş merkezinde büyük panik
Tek parti iktidarlarının işsizlik rekoruTek parti iktidarlarının işsizlik rekoru
''FETÖ, FETÖ'cü diye ihbar ediyor''''FETÖ, FETÖ'cü diye ihbar ediyor''
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !
208 milyon adet 1 kuruş nerede ?208 milyon adet 1 kuruş nerede ?
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandıMüjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı
AK Parti'den kritik ülkücü hamlesiAK Parti'den kritik ülkücü hamlesi
Sevişme sahneleri olay olduSevişme sahneleri olay oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS