Güvenlik Uzmanı Ağar'dan bomba sözler

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar canlı yayında Rakka operasyonuna dair önemli analizler yaptı. ABD'nin Türkiye olmadan başarılı olamayacağını ve bunu da bildiklerini söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatının önemli noktalarından biri olan El Bab'da sona gelindi. Sırada Rakka mı var? Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Rakka'da YPG'yi dayatacağı yönünde bir izlenim edinmediğini söyledi Munbiç konusunda niyetlerinin net olduğuna da dikkat çekti... Türkiye'nin Rakka planını Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında yorumladı.

Ağar'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle;

ABD Rakka'ya yapılacak operasyonu PYD ile yapabilecek olsaydı bize sormaya bile gerek duymazdı. Yapamayacağını çok iyi bildiği için bir zemin yoklaması yapıyor. Burada Rakka operasyonu onun olmazsa olmazı Türkiye. İstese de Türkiye olmadan sonuç alamaz. Alsa dahi sonuçların iyi olmayacağının farkında

ABD, Türkiye'nin desteği olmadan bölgede operasyon yapamayacağını biliyor ancak YPG'ye de büyük miktarda yatırım yaptı. Deyim yerindeyse bunun için Türkiye'ye bir dayatmada bulunmaya çalışıyor operasyona YPG'nin de katılması için. Ancak Türkiye bu fotoğrafta yer almayacaktır. Çünkü bunu yapmanın Türkiye'nin altına kendi elimizle dinamit koymak olduğunu geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz" dedi.