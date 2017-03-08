Hakimden avukata: Sizin de başınıza bir şey gelmesin

Bolu'da 3'ü tutuklu 10 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasının 3'üncü gününde tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Bolu Baro Başkanı Avukat Ferit Atalay, müvekkili Üsteğmen Mustafa G.'nin evinde bulunan "Küresel Barışa Katkılarıyla Gülen Hareketi" adlı kitabı kendisi de okuduğunu belirtip Gülen'i öven bir kitap olmadığını söyleyince, mahkeme başkanı "Sizin de başınıza bir şey gelmesin" diyerek espri yaptı.

Sıkıyönetim atama listesinde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak adı bulunan Bolu 2'nci Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın tutuklu, diğer 7 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın 3'üncü gününde tutuksuz sanıklar savunma yaptı. "Anayasayı ihlal" ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından ömür boyu hapis ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan Üsteğmen Mustafa G., evinde bulunan, "Küresel Barışa Katkılarıyla Gülen Hareketi" adlı kitabı, FETÖ/PDY'nin haince kumpas yöntemlerini öğrenmek için okuduğunu ileri sürdü. Mustafa G., "Bunun delil olarak gösterilmesini kabul etmiyorum. Benim evimde 15 Temmuz'dan bir hayli sonra arama yapıldı. Kendimden şüphem olsaydı kitabı yok ederdim. Ben kendime güvendiğim için kitap evimde duruyordu. Ayrıca evimde milliyetçi ve vatansever yazarların kitapları bulunuyor. Bu yapıyla ilgili kimsenin konuşamadığı zamanlarda sosyal medya hesabımdan eleştirdiğime ilişkin kayıtlar dava dosyasında mevcut. 7 yıldır TSK'da çok tayin gördüm. Birçok kez tayin edildim. Sicilimi bozan komutanlar şimdi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu. Yaptırımlara uğrayan bir subay olarak bu suçlamaları hakkaniyetli bulmuyorum" diye konuştu.

Sanığın avukatı Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay, söz konusu kitabı kendisinin de alarak okuduğunu söyleyerek, "Kitabı ben de inceledim. Fethullah Gülen'i öven bir kitap değil. Hareketi anlatan bir kitap" dedi. Araya giren mahkeme başkanının, "Sizin de başınıza bir şey gelmesin" diyerek espri yapması salondakileri güldürdü.

2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Lojistik Destek Komutanı Yarbay Murat G. ise 20 yıllık subay olduğunu belirterek, "Benim çalışma tarzım, "Mevzuattan şaşma, haddini aşma" şeklinde. O gece beni tugaydan arayarak gelmemi istediler. Kalkışma olayını da yolda tugaya giderken arayan babam sayesinde öğrendim. O gece askerlere "Size en basit emrimi veriyorum. Kimsenin emrini dinlemeyin" dedim. Mühimmat alınması ile ilgili de emir vermedim. O gece benim ağzımdan silah, sarjör, mermi gibi bir tane bile söz çıkmadı" diye konuştu.

Yarbay Murat G.'nin avukatı Uğur Mumcu'nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu da "Sayın mahkeme başkanı; öncelikle size savunmalara gösterdiğiniz hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum. O gece tugaydan hiçbir asker dışarıya çıkmadı, bir vatandaşın bile burnu kanamadı. Yasa dışı olay ortaya çıkmadı. Yasa ihlali yaşanmadı. Burada tarihi bir dava görülüyor. 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerin yıpratılmaması en önemli ilke olmalı. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin sigortası olan insanların bu anlamda yıpranmamış olarak çıkması kanaatindeyiz. Tugay Komutanlığı'nın 15 Temmuz gecesi suçlanmak yerine takdire şayan duruş sergilediği kanaatindeyiz. Türkiye'de vahim hadiseler yaşanırken Bolu'da bir tane bile mehmetçiğin çıkmamasının dikkate alınması gerekiyor" dedi.

Duruşma, verilen aradan sonra diğer sanıkların savunma yapması için devam edecek.