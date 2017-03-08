  • MHP lideri hakkında çok sert eleştiri
  • Mersin Baro Başkanı, kadın avukatı ittirdi !
  • Bakan Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı yüz yüze görüştü
  • Küçük Irmak'a tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu
  • Milyonların beklediği ''torba kanun'' Resmi Gazete'de
YEREL HABERLER
Bolu Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HAKİMDEN AVUKATA: SİZİN DE BAŞINIZA BİR ŞEY GELMESİN

Hakimden avukata: Sizin de başınıza bir şey gelmesin

Bolu'daki FETÖ davasına, hakimin yaptığı kitap espirisi damga vurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bolu'da 3'ü tutuklu 10 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasının 3'üncü gününde tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Bolu Baro Başkanı Avukat Ferit Atalay, müvekkili Üsteğmen Mustafa G.'nin evinde bulunan "Küresel Barışa Katkılarıyla Gülen Hareketi" adlı kitabı kendisi de okuduğunu belirtip Gülen'i öven bir kitap olmadığını söyleyince, mahkeme başkanı "Sizin de başınıza bir şey gelmesin" diyerek espri yaptı.

Sıkıyönetim atama listesinde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak adı bulunan Bolu 2'nci Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın tutuklu, diğer 7 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın 3'üncü gününde tutuksuz sanıklar savunma yaptı. "Anayasayı ihlal" ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından ömür boyu hapis ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan Üsteğmen Mustafa G., evinde bulunan, "Küresel Barışa Katkılarıyla Gülen Hareketi" adlı kitabı, FETÖ/PDY'nin haince kumpas yöntemlerini öğrenmek için okuduğunu ileri sürdü. Mustafa G., "Bunun delil olarak gösterilmesini kabul etmiyorum. Benim evimde 15 Temmuz'dan bir hayli sonra arama yapıldı. Kendimden şüphem olsaydı kitabı yok ederdim. Ben kendime güvendiğim için kitap evimde duruyordu. Ayrıca evimde milliyetçi ve vatansever yazarların kitapları bulunuyor. Bu yapıyla ilgili kimsenin konuşamadığı zamanlarda sosyal medya hesabımdan eleştirdiğime ilişkin kayıtlar dava dosyasında mevcut. 7 yıldır TSK'da çok tayin gördüm. Birçok kez tayin edildim. Sicilimi bozan komutanlar şimdi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu. Yaptırımlara uğrayan bir subay olarak bu suçlamaları hakkaniyetli bulmuyorum" diye konuştu.

Sanığın avukatı Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay, söz konusu kitabı kendisinin de alarak okuduğunu söyleyerek, "Kitabı ben de inceledim. Fethullah Gülen'i öven bir kitap değil. Hareketi anlatan bir kitap" dedi. Araya giren mahkeme başkanının, "Sizin de başınıza bir şey gelmesin" diyerek espri yapması salondakileri güldürdü.

2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Lojistik Destek Komutanı Yarbay Murat G. ise 20 yıllık subay olduğunu belirterek, "Benim çalışma tarzım, "Mevzuattan şaşma, haddini aşma" şeklinde. O gece beni tugaydan arayarak gelmemi istediler. Kalkışma olayını da yolda tugaya giderken arayan babam sayesinde öğrendim. O gece askerlere "Size en basit emrimi veriyorum. Kimsenin emrini dinlemeyin" dedim. Mühimmat alınması ile ilgili de emir vermedim. O gece benim ağzımdan silah, sarjör, mermi gibi bir tane bile söz çıkmadı" diye konuştu.

Yarbay Murat G.'nin avukatı Uğur Mumcu'nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu da "Sayın mahkeme başkanı; öncelikle size savunmalara gösterdiğiniz hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum. O gece tugaydan hiçbir asker dışarıya çıkmadı, bir vatandaşın bile burnu kanamadı. Yasa dışı olay ortaya çıkmadı. Yasa ihlali yaşanmadı. Burada tarihi bir dava görülüyor. 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerin yıpratılmaması en önemli ilke olmalı. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin sigortası olan insanların bu anlamda yıpranmamış olarak çıkması kanaatindeyiz. Tugay Komutanlığı'nın 15 Temmuz gecesi suçlanmak yerine takdire şayan duruş sergilediği kanaatindeyiz. Türkiye'de vahim hadiseler yaşanırken Bolu'da bir tane bile mehmetçiğin çıkmamasının dikkate alınması gerekiyor" dedi.

Duruşma, verilen aradan sonra diğer sanıkların savunma yapması için devam edecek.

DHA
694
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı
İnanılmaz tespih koleksiyonuİnanılmaz tespih koleksiyonu
Polise molotof atana 11 yıl hapis cezası !Polise molotof atana 11 yıl hapis cezası !
Türk yolcunun bagajından bazuka çıktı !Türk yolcunun bagajından bazuka çıktı !
Antalya'daki önemli buluşma doları gerilettiAntalya'daki önemli buluşma doları geriletti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS