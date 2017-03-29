Halk otobüsünde canlı müzik keyfi

Manisa'da halk otobüsü şoförlüğü yapan ve aynı zamanda belediye korosunda solist olan Emrullah Şahin, canlı müzik eşliğinde karşıladığı yolcularına Türk Sanat Müziği ziyafeti yaşattı.

Manisa'da Terminal-OSB hattı arasında sefer yapan 1 Nolu halk otobüsüne binen yolcular, sazlı sözlü seyahat etti. Yunusemre Belediyesinin kurduğu koroda solist olan ve aynı zamanda halk otobüsü şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Emrullah Şahin, müzisyen arkadaşlarıyla birlikte yolcularına sürpriz yaptı. Müzisyen arkadaşlarını da yanına alarak hat seferine çıkan Emrullah Şahin, yolcularını canlı müzik eşliğinde karşıladı. Kısa bir süre yaşadıkları şaşkınlık sonrası otobüse binen yolculara, Türk Sanat Müziğinin birbirinden değerleri eserlerini seslendiren Şahin, kulakların pasını sildi. Müzisyenler Osman Özdamarlar, Hüseyin Yıkın, Mertcan Özdemir ve Şafak Uyar'ın eşliğinde "Sefalar Getirdiniz", "Akşam Güneşi", "Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam", "Kapıldım Gidiyorum" şarkıları başta olmak üzere sevilen Türk Sanat Müziği şarkılarını 10 kilometrelik yolculuk boyunca yolcularına canlı söyleyen şoför Emrullah Şahin'in bu sürprizi, vatandaşlardan da tam not aldı. Yol boyunca Şahin'in söylediği şarkılara kimi zaman eşlik eden yolcular, ilk defa böyle bir yolculuk yaptıklarını ve çok memnun olduklarını söyledi. Yunusemre Belediyesinin bir buçuk yıl önce hayata geçirdiği koroda solistlik yapan evli 2 çocuk babası genç halk otobüsü şoförü Emrullah Şahin, yolcularının günlük yaşam stresinden biraz uzaklaşması adına böyle bir çalışmayı yaptığını belirterek, "Yolcular otobüse binerken tüm dertleri ve sorunlarıyla biniyor. Yolculara bu şekilde müzik eşliğinde hizmet vermek çok güzel bir şey. Sevdiğim müziği insanlarla böyle paylaşmak beni ayrıca mutlu ediyor. Umarım keyif alırlar" dedi.

Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmaca da son günlerde şoförlerin seyahat hizmetiyle birlikte özellikle hasta yolcuları hastaneye yetiştirmeleriyle de anıldığını belirterek, gerektiği zaman ambulans görevi de gördüklerini ve duyarlı şoförlere sahip olduklarını söyledi. Emrullah Şahin'in çok güzel bir sesi olduğunu ifade eden Akatmaca, içlerinde sanatçıların da olduğunu sözlerine ekledi.