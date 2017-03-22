  • Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiası
  • Türkiye'den çok konuşulacak Rusya açıklaması
  • Kabinde elektronik cihaz yasağı başladı
  • Almanya'dan Türkiye'ye silah ambargosu ! Tam 11 kez...
  • AK Parti toplantısından çarpıcı detaylar: MHP'nin peşine takılmamız yanlıştı

HAYAL KAHVESİ KAPANIYOR

Hayal Kahvesi kapanıyor

İstanbul Beyoğlu'nda 25 yıldır faaliyet gösteren Hayal Kahvesi kapanıyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul'daki ünlü Beyoğlu Hayal Kahvesi kapanıyor. Kapatma kararı Mayıs ayı sonunda işleme konulacak. Ünlü mekanın kapanmasına gerekçe ise işlerin azlığı. Müşteri azlığı ile birlikte artan giderlerin karşılanamadığı belirtiliyor. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nin kurucusu Hasan Fehmi Yaşar, "Her ay zarar ediyoruz. Çok direndik. Ama, 25 yıl sonra da olsa yine Beyoğlu'na döneriz. Beyoğlu'nda kopma olmaz" dedi.

Beyoğlu Hayal Kahvesi, İstanbul'un en bilinen mekanlarından biri. Ünlü marka, zaman içinde, büyüyürek Türkiye'nin bir çok yerinde 22 şubeye ulaştı. Anılan markaya bağlı şubelerin bir bölümü franchise.

Ancak ünlü markanın en gözde mekânı kuşkusuz Beyoğlu'nda bulunuyor.  Edinilen bilgilere göre ünlü mekan bu mayıs ayı sonunda kapatılacak. Konuya yakın bir kaynak, kapatma kararının gerisinde müşteri azlığının yer aldığı söyledi.

'ÇOK DİRENDİK DAYANAMADIK'

Beyoğlu Hayal Kahvesi'nin kurucusu ve sahibi H Fehmi Yaşar, Hürriyet'e konu ile ilgili şunları söyledi: "Beyoğlu bizim doğduğumuz yer, hayat hikayemizin yazıldığı yer. Beyoğlu benim evim. Bizim Beyoğlu'ndan kopmamızın imkanı yok. Kopma olmaması için elimizden geleni yapacağız. Ancak bazen yönetemeyeceğimiz riskler oluyor. Biliyorsunuz Beyoğlu'nda onlarca marka kapandı. Daha da direnebilirdik; Afrika Han'dan çıkarıldık. Buranın da mal sahibi binasını başka şekilde kullanacak. Her ay 25 yila ragmen ciddi biçimde  zarar ediyoruz. Çok direndik. Bu yıl korkunç bir hal aldı. Bu gün yarın yada 25 yıl sonra da olsa Beyoğlu'na dönmek bizim için vazgeçilmez bir hedef olacak. En büyük kişisel arzum bu. Uygun bir bina bulursak, bu ruhu taşıyacağına inandığımız bir bina, yeniden ve coskuyla açarız hikâyemizi kaldığı yerden sürdürüruz."

25 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

1992 yılından beri İstanbul gece hayatına yön veren mekanlardan biri olan Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde çeşitli gruplar canlı performans sergiliyordu.

Hürriyet
416
-
Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybettiGazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Irmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladıIrmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Türkmenler, Barzani'ye karşı ayaklandıTürkmenler, Barzani'ye karşı ayaklandı
Konya'da dikkat çeken görüntüKonya'da dikkat çeken görüntü
Sınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlarSınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlar
İzdivaç programında ilginç anlarİzdivaç programında ilginç anlar
Türkiye Varlık Fonu haritada Hatay'ı unuttuTürkiye Varlık Fonu haritada Hatay'ı unuttu
CHP'li Mustafa Balbay'ın açıkladığı anket CHP'yi karıştırdıCHP'li Mustafa Balbay'ın açıkladığı anket CHP'yi karıştırdı
Ev kiralarıyla ilgili şaşırtan gelişmeEv kiralarıyla ilgili şaşırtan gelişme
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS