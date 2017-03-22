İstanbul'daki ünlü Beyoğlu Hayal Kahvesi kapanıyor. Kapatma kararı Mayıs ayı sonunda işleme konulacak. Ünlü mekanın kapanmasına gerekçe ise işlerin azlığı. Müşteri azlığı ile birlikte artan giderlerin karşılanamadığı belirtiliyor. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nin kurucusu Hasan Fehmi Yaşar, "Her ay zarar ediyoruz. Çok direndik. Ama, 25 yıl sonra da olsa yine Beyoğlu'na döneriz. Beyoğlu'nda kopma olmaz" dedi.

Beyoğlu Hayal Kahvesi, İstanbul'un en bilinen mekanlarından biri. Ünlü marka, zaman içinde, büyüyürek Türkiye'nin bir çok yerinde 22 şubeye ulaştı. Anılan markaya bağlı şubelerin bir bölümü franchise.

Ancak ünlü markanın en gözde mekânı kuşkusuz Beyoğlu'nda bulunuyor. Edinilen bilgilere göre ünlü mekan bu mayıs ayı sonunda kapatılacak. Konuya yakın bir kaynak, kapatma kararının gerisinde müşteri azlığının yer aldığı söyledi.

'ÇOK DİRENDİK DAYANAMADIK'

Beyoğlu Hayal Kahvesi'nin kurucusu ve sahibi H Fehmi Yaşar, Hürriyet'e konu ile ilgili şunları söyledi: "Beyoğlu bizim doğduğumuz yer, hayat hikayemizin yazıldığı yer. Beyoğlu benim evim. Bizim Beyoğlu'ndan kopmamızın imkanı yok. Kopma olmaması için elimizden geleni yapacağız. Ancak bazen yönetemeyeceğimiz riskler oluyor. Biliyorsunuz Beyoğlu'nda onlarca marka kapandı. Daha da direnebilirdik; Afrika Han'dan çıkarıldık. Buranın da mal sahibi binasını başka şekilde kullanacak. Her ay 25 yila ragmen ciddi biçimde zarar ediyoruz. Çok direndik. Bu yıl korkunç bir hal aldı. Bu gün yarın yada 25 yıl sonra da olsa Beyoğlu'na dönmek bizim için vazgeçilmez bir hedef olacak. En büyük kişisel arzum bu. Uygun bir bina bulursak, bu ruhu taşıyacağına inandığımız bir bina, yeniden ve coskuyla açarız hikâyemizi kaldığı yerden sürdürüruz."

25 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

1992 yılından beri İstanbul gece hayatına yön veren mekanlardan biri olan Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde çeşitli gruplar canlı performans sergiliyordu.