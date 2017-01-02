HİNDİSTAN'DA YASAKLANDI !

Hindistan'da yasaklandı !

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, siyasetçilerin oy kazanmak için dini ve sosyal sınıfı kullanmaları yasaklandı.

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Hindistan'da Yüksek Mahkeme, siyasetçilerin oy kazanmak için dini ya da sosyal sınıfı kullanmalarını yasakladı.

BBC'nin haberine göre, mahkeme, oy toplamak için dini ya da kastı  kullanmanın yozlaşmaya neden olabileceğini vurguladı.

Yargıçlar tarafından yapılan açıklamada, "Laik bir eylem olan seçim  sürecinde, dinin rolü yoktur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kişinin inancının bireysel bir seçim olduğu ve devletin bu  tür şeylere müdahale etmesinin yasaklandığı belirtildi. Karar mahkemede oy çokluğuyla kabul edildi.

Hindistan'da çoğu parti, adaylarını dinlerine ve bağlı oldukları kasta  göre seçiyor ve seçim kampanyaları genellikle bu konular üzerinden yürütülüyor.

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