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İDO'DAN MOTORSİKLET ESPRİSİ

İdo'dan motorsiklet esprisi

90 bin liraya aldığı motosikletiyle gündeme oturan İdo Tatlıses ilginç bir espriyle yanıt verdi.

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90 bin liraya aldığı motosikletiyle gündeme gelen İdo Tatlıses, önceki gün Etiler'deydi.

Geçtiğimiz günlerde 90 bin liraya aldığı motosikletiyle gündeme gelen İdo Tatlıses, önceki gün Etiler'deydi. Tatlıses, "Çalışıp kazanıyorum. Kimse bunu görmüyor mu?" dedi. Babası İbrahim Tatlıses'e emekli maaşı bağlanması hakkında da konuşan İdo Tatlıses, espri yaptı: "Emekli maaşını aldım, bankadan da kredi çektim ve gittim motor aldım." İdo'nun motosikletinin plakasının, annesi Derya Tuna'nın soyadının ve isminin baş harfleri olması dikkat çekti.

Sabah
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