YEREL HABERLER
Düzce Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İŞ ADAMLARI FETÖ'DEN TUTUKLANDI

İş adamları FETÖ'den tutuklandı

Düzce'de, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 iş adamından 3'ü tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 iş adamından 3'ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 5 iş adamının ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Bazı belge ve dokümanlara el konulan aramalar sonrası zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iş adamlarından 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

AA
575
Özbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklamasıÖzbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklaması
Milli tank projesinde sözleşme iptaliMilli tank projesinde sözleşme iptali
''Şüpheli paketlerin fotoğrafını çekmeyin''''Şüpheli paketlerin fotoğrafını çekmeyin''
İzdivaçta kavga skandalıİzdivaçta kavga skandalı
İngiltere'den Avrupa Birliği açıklamasıİngiltere'den Avrupa Birliği açıklaması
Köpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli olduKöpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli oldu
Kadın cinayetinde kan donduran ifadeKadın cinayetinde kan donduran ifade
9 yaşındaki çocuğu dövdü9 yaşındaki çocuğu dövdü
Yanarak ilerleyen araçtan ceset çıktıYanarak ilerleyen araçtan ceset çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS