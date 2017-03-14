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İŞÇİ SERVİSLERİ BİRBİRİNE GİRDİ: 20 YARALI

İşçi servisleri birbirine girdi: 20 yaralı

Gaziantep'te 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Celal Sönmez idaresindeki 27 S 3699 plakalı servis minibüsü, 3. Organize Sanayi Bölgesi Şerbetçi Bulvarı'nda karşı istikametten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 S 3151 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, servislerdeki 20 işçi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Cuma Şahin'in (42) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan güzergah, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

AA
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