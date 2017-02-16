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İSLAMİYET'E, KUR'AN-I KERİM'E, MÜSLÜMANLARA BÜYÜK SAYGISIZLIK

İslamiyet'e, Kur'an-ı Kerim'e, Müslümanlara büyük saygısızlık

Slovakya'da bir kadın, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i yırttıktan sonra üzerine pisledi.

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İngiliz The Mirror gazetesinin haberinde adı belirtilmeyen Slovakya'da bir meczup kadın dünya çapında Müslümanları öfkelendiren bu eylemini saniye saniye kaydetti.

Slovakya’da bir ormanda çekilen görüntülere, kadının Kuran-ı Kerim’i üzerine benzin dökerek yakması da yansıyor.

Kutsal kitabımıza fiziksel saldırıda bulunan bu alçak, ülkesindeki Müslümanlara yönelik tehditler de savuruyor.

Kameraya konuşan kadın, Müslümanlar için “parazit” ifadesini kullanırken, “Adım adım hepinizi avlayacağım. Kadın da olsa, çocuk da olsa, adam da olsa… Önüme çıkan herkesi temizleyeceğim” diyor.

Polis, suç duyurularının kendisini durduramayacağını söyleyen kadın hakkında çok sayıda şikâyet aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Vahşi eylemleriyle dünyayı şoke eden DEAŞ militanlarıyla aynı aşırılıkçı kafaya sahip kadının Finlandiya’ya kaçtığı belirtiliyor.

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