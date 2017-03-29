İstanbul'da alarm zilleri çalıyor !

İstanbul’da yaşanan kaçak hafriyat dökümü, çevre ve görüntü kirliliğini tehdit eder boyuta ulaştı. Her ay yaklaşık 5 milyon ton hafriyat toprağı ile inşaat molozunun çıktığı İstanbul’da, 8’i Avrupa yakasında olmak üzere toplam 14 resmi hafriyat sahası bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) işletmesine bağlı hafriyat sahalarının 7’sinin kapasitesi ise yüzde 90 ve üzeri oranda dolmuş durumda.

Şu an en çok hafriyat boşaltımı yapılan sahalarsa Arnavutköy ve Eyüp Çiftalan. Yüzlerce hafriyat kamyonu, her gün İstanbul şehir merkezinden kilometrelerce yol kat edip bu sahalara boşaltım yapıyor. Hafriyatı boşaltmak için oluşan araç kuyruklarında, kamyoncuların bekleyişi kimi zaman 3-4 saati buluyor. Yol kenarında bekleyen kamyonlar kilometrelerce kuyruk oluşturuyor.

‘ÇOK YOL AZ PARA DEMEK’



İstanbul’un kaçak hafriyat sorunu da burada başlıyor. Mazot, kilometre ve zamandan tasarruf edip daha fazla para kazanmak isteyen bazı kamyoncular, kentsel dönüşüm ve devam eden inşaatlarla ortaya çıkan hafriyatı gözden ırak alanlara boşaltılıyor.

Hafriyatı izin almadan taşıyan ve taşıtanlara ayrı ayrı 3 bin lira ceza, kaçak hafriyat dökümü yapanlara ise 42-126 bin lira arasında cezai işlem uygulanıyor. Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen, İstanbul’daki kaçak döküm alanlarını araştırdı, şoförlerle ve yetkililerle görüştü.

KAMYON KENT: ARNAVUTKÖY



Her sokak ve caddeden bir kamyonun çıktığı Arnavutköy, adeta kamyon şehire dönüşmüş durumda. Harfiyat alanlarından birisinin bulunduğu Bolluca’da yaşayanlar kaçak hafriyat dökümünden şikâyetçi. Hafriyat sahasına giden yol üzerinde konuştuğumuz esnaf, “Gündüz çok fazla kamyon hareketi var. Hangisi nereye döküyor tespit edemiyoruz.

Yol ortasına bile boşaltıyorlar. Görsek ihbar edeceğiz” diyor. Arnavutköy’de Bolluca hafriyat sahasına giden tali yol ise durumu gözler önüne seriyor. Tek aracın geçebileceği genişlikteki asfalt yola sağlı sollu hafriyat boşaltılmış.

TABELANIN ALTINA HAFRİYAT



Dikkatimizi çeken bir diğer ayrıntı da, İBB bu alanlara belli aralıklarla uyarı tabelaları yerleştirmiş. “Bu alan 24 saat kamera ile izlenmektedir. Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atığı dökenler hakkında Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi’ne göre yasal işlem uygulanacaktır” yazan tabelanın altına bile hafriyat boşaltılmış.

‘NE KADAR SEFER YAPARSAK O KADAR PARA KAZANIYORUZ’

Konuştuğumuz bir kamyon şoförü, durumu şöyle özetliyor: “Ben Ataköy’den Bolluca’ya kilometrelerce yol geldim. Elime geçen para 250 TL. Benim 3 saatte yaktığım yakıt 220 TL. Bana 30 TL kalıyor. Sefer başı para aldığımız için gün içerisinde ne kadar sefer yaparsak o kadar çok kazanıyoruz.

Ton başına, resmi döküm alanına 3-4 lira ödeniyor. Resmi hafriyat döküm sahalarında uzun kuyruklar oluşuyor. 3-4 saat kuyrukta beklemek zorunda kalıyoruz.” İSTAÇ’a bağlı sahalara hafriyat boşalttıklarında kendilerine bir makbuz verildiğini belirten kamyon şoförü, “Bağlı olduğumuz firma bunun ödemesini yapıyor. Ama bazı firmalar hem bu yükümlülükten kaçmak hem de daha fazla doldur-boşalt yapmak için bu işi organize bir şekilde yapabiliyor” diyor.