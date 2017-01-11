İSTANBUL'DAN TAŞINANA DEVLET DESTEĞİ

İstanbul'dan taşınana devlet desteği

Hükümet, Cazibe Merkezi Programı kapsamında büyük şehirlerden az gelişmiş 23 ile taşınan fabrikalara destek verecek.

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Hükümetin az gelişmiş 23 ilin cazibesini artırmak üzere yürürlüğe koyduğu programın detayları belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi gelişmiş illerden az gelişmiş 23 ile taşınan fabrikalara da destek geldi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Cazibe Merkezi Programıyla 23 ilde yarım kalmış, işletmeye geçememiş tesisler yeniden ekonomiye kazandırılacak. Ayrıca bu illerde hem yeni yatırımlar, hem de çağrı ve veri merkezi kuruluşu desteklenecek. 

23 İL YARARLANACAK

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren program kapsamında desteklenecek iller şöyle: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şımak, Tunceli, Van

EN AZ 200 KİŞİYE İŞ SAĞLAMA ŞARTI

- İmalat sanayinde en az 2 milyon liralık yatırım yapan ve 30 kişiye istihdam sağlayanlar desteklerden yararlanabilecek. 
- Çağrı merkezinin destek alabilmesi için asgari 200 kişiye istihdam yaratması ve hizmet sözleşmesi imzalanması şartı aranacak.

TAŞINANA DESTEK

Üretim Tesisi Taşıma Desteğinden, son iki yıldır üretimini sürdüren işletmeler, iki yıl içinde taşınmaları ve en az 200 kişiye istihdam sağlamaları koşuluyla desteklerden yararlanabilecek. 

HANGİ DESTEKLER VERİLECEK?

Program kapsamında, yatırım ve üretim, taşınma, çağrı merkezi destek paketleri
ile yatırım yeri tahsisi, danışmanlık, bina yapım, düşük faizli işletme kredisi desteği gibi destekler verilecek. 

TAŞINANA DESTEK

Tesisini taşıyan işletmelere, hem yatırım yeri tahsis edilecek hem de faiz indirimli işletme kredisi verilecek. 

ALO MERKEZİNE ÖZEL DESTEK

Bu 23 ilden birinde çağrı merkezi kuracak olan işletmelere bina tahsisi fiber iletişim altyapısı ile personel eğitim desteği verilecek. 
Yatırımcılar koşulları taşımak şartıyla bu desteklerin tamamından veya bir kısmından yararlanabilecek.

Hürriyet
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