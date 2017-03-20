İşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnaf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Türkiye Esnaf Buluşması"na katıldı.



Erdoğan, girişimci hikayelerine örnek verirken, Tekirdağlı Göknur Damat'ın kansere yakalanınca köşesine çekilmek yerine iş hayatına atıldığını, aldığı KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu olduğunu ve kanseri yendiğini, Adıyamanlı Naile Şahin'in kendi gıda markasının sahibi olduğunu, Özgür Çimen'in OSTİM'de helikopter camı ürettiğini, Arif Kalender'in İvedik Organize Sanayi'de güvenik güçlerinin teröristlere karşı mücadelesine yardımcı olmak için köşe silahı geliştirdiğini anlattı.

"6 AY ÖMÜR BİÇİLDİ" DEDİ

Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği Göknur Damat'ı merak etti. 32 yaşındaki Damat geçen hafta çarşamba günü 360 TV'de yayımlanan Perihan Savaş ile 'Yeni Ben' programına katıldı. Orada hikayesini anlatan Göknur Damat doktorların yakalandığı meme kanseri nedeniyle kendisine 6 ay ömür biçtiğini dile getirdi. Kanseri moralle yendiğini anlatan Damat, KOSGEB'den aldığı kredi ile gençlik hayali olan işi makyöz stüdyosu açtığını anlattı. Damat, yüksek moralin de yardımıyla kanseri yendi.

PES ETMEDİM

Daha önce de AA'ya hastalığın kendisini yıldırmadığını anlatan Damat şunları dile getirmişti: "Bana denildi ki 6 ay... Bu 6 ay içerisinde ne yapabilirim, ne sığdırabilirim diye düşünürken, dedim ki ben işimi yapmalıyım. Tekirdağ'da küçük bir salon açtım. Bu salonu hiç usta bile çağırmadan kendimiz düzenlemiştik. 6 ay yaşayacaktım. 3 ay sonra durumum ağırlaştı, artık 'ölebilir' denilmişti. Yine pes etmedim, hiç ölümü ağzıma dahi almadan, dedim ki 'Göknur kendine gelmen gerekiyor' ve kendime geldim. Ben kalıcı makyaj uzmanıyım, iyi olduğumu düşünüyorum, o yüzden iyi olduğumu düşündüğüm için Hollanda da düzenlenen Worldwide Eyebrow Championship yarışmasında ve çok şükür kalıcı makyaj dalında Türkiye'ye birincilik getirdim. Avrupa şampiyonluğum var ve birçok ödülüm var."

KOSGEB desteğiyle Tekirdağ'da bir makyaj stüdyosu açtığını aktaran Damat, "KOSGEB desteğiyle büyük bir dükkan açtım. Çok iyi bir destek verdiler. Şimdi burada devam ediyorum yeni iş arkadaşlarım var. İstanbul'da da bir şubede ortaklığım var. Şimdi yeni bir iş teklifi aldım ve anlaşma sağlanması durumunda inşallah mayıs ayında da Dubai'de bir makyaj stüdyosu açacağız. Bu şekilde hayallerimin peşinden gidiyorum" diye konuştu.