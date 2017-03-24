İşte TSK'nın gözbebeği: Poyraz

Türk savunma sanayi, son yıllarda gerçekleştirdiği ataklarla birçok alanda başarılı projeler ortaya koymayı başardı. Devlet kurumlarının milli çalışmaları ve bunlarla birlikte özel sektörün de devreye girmesi savunma sanayinde yerlileştirme çalışmalarına hız kazandırdı. Bu alanda altın çağını yaşayan ülkemiz, hem güvenlik açısından olumlu etki oluşturuyor, hem de ekonomik anlamda dışa bağımlılığını azaltıyor.

Özellikle son 10 yıllık dönemde savunma sanayi ürünlerini geliştirme ve modernizasyon konusunda ciddi mesafe kaydedildi. Bundan sonraki aşamada ise sektörün yurt içi projelerde kazandığı deneyimi geliştirerek ihracata katkı sağlaması amaçlanıyor.

Mühimmat Transfer Sistemi mühimmat ikmal noktasında mühimmatın hızlı ve kolay bir şekilde Mühimmat Aracına yüklenmesini; Mühimmat Aracı içinde mevzilere taşınan mühimmatın Fırtına Obüslerine otomatik şekilde aktarılmasını sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan Poyraz Mühimmat Transfer Sistemi ile ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

T-155 Fırtına obüslerine zırh koruması altında arazide mühimmat ikmali sağlayan "POYRAZ MTS" aracı TSK tarafından aktif olarak kullanılıyor.

TEMEL FONKSİYONLARI

Farklı tip ve miktardaki mühimmatın envanter kayıtları oluşturuluyor, oluşturulan envanter bilgisi üst komuta merkezlerine iletiliyor, ihtiyaç duyuldukça envanter güncellemesi yapılıyor.

Poyraz Mühimmat Aracı, bağlı olduğu komuta yerinden sesli veya sayısal olarak aldığı emirler doğrultusunda görev yapabiliyor, araç üzerinde bulunan Küresel Konumlama Sistemi (KKS) sayesinde hızla intikal ederek yer değiştirebiliyor.

Mühimmat İkmal Noktalarının yerleri, dost ve düşman birlikler, bilinen noktalar ve komuta yerlerine ait bilgiler sayısal harita üzerinde görüntülenebiliyor.





Teknik Özellikleri

- Otomatik mermi transferi

- FIRTINA Obüsünde kullanılan mühimmatları transfer edebilme

- 96 adet mermi, modüler ve klasik barutu depolayabilme ve aktarabilme

- 20 dakikanın altında 48 adet mermi ve barut aktarma kabiliyeti

- Otomatik envanter yönetimi

- Bağlı bulunan üst birlikle envanter bilgisi paylaşabilme

- navigasyon kabiliyeti

- Sayısal Harita Desteği

- VHF/FM taktik frekans atlamalı telsiz ile ses ve veri haberleşmesi

- Arazi şartlarında görev yapabilecek şekilde MIL-STD-810G'ye uygun tasarım

- Askeri iletişim protokollerine uyumluluk