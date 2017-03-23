işte Türkiye'nin konuştuğu Kuyu'nun yeni sahibi

İstanbul'da Beykoz'un Dereseki köyünde 65 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki sondaj kuyusuna düşen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), İstanbul İtfaiyesi ve birçok kurum ile kuruluşun destek verdiği 11 günlük çalışma sonucu 15 Şubat günü kurtarılan 'Kuyu' adlı köpek, Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesinde kontrolden geçirilip gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra Beykoz İtfaiyesine teslim edilmişti. 11 günlük kuyu esaretinin ardından kurtarılması özellikle hayvanseverleri sevince boğan yavru köpek, Türkiye gündeminde de önemli bir yer tutmuş ve çok sayıda insanın ilgi odağı olmuştu. Kısa zaman içerisinde çevresine alışan ve Beykoz İtfaiyesinin bir ferdi olarak kabul gören Kuyu, itfaiye ekipleriyle geçirdiği birkaç haftalık zaman zarfının ardından itfaiye personelinin köpeğin davranışlarında ve beslenmesinde bozukluk olduğunu belirtmesi üzerine 8 Mart günü yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesine getirilmişti. 11 gün kaldığı dar ve derin kuyuda zor şartlarda yaşayan Kuyu'ya yapılan testlerin sonucunda tıbbi ismi ‘Parvoviral Enterit’ olan ve ölümcül olabilen kanamalı ishal teşhisi konulmuştu.

Kuyu ölümü bir kez daha yendi

8 Mart akşamı geldiği Hayvan Hastanesinde apar topar tedavi altına alınan Kuyu köpek, hastanede titizlikle yürütülen 14 günlük ilk tedavi sürecinin ardından ölüm riskini büyük ölçüde atlattı. Bir yandan Kuyu'nun tedavisi devam ederken, bir yandan da ona yeni bir yuva ve güvenli bir sahip arayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri yavru köpeği yaşadığı talihsiz süreçte yakından takip eden ünlü bir isme teklifte bulundu. Aynı zamanda Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma (HAÇİKO) Derneği Kurucusu ve Başkanı olan sanatçı ve köşe yazarı Ömür Gedik'e yapılan Kuyu'yu sahiplendirme teklifi, sürecin takipçisi olan Gedik tarafından olumlu karşılandı. Tedavinin ilk ve en önemli kısmını tamamlayan veteriner hekimlerin de Kuyu'nun yeni yuvasında birkaç ay daha başka hayvanlarla temas etmeden yaşaması koşuluyla taburcu edilmesine onay verdiği öğrenildi. Gelişmeler üzerine dün öğle saatlerinde asistanı ve menajeriyle birlikte Hayvan Hastanesine gelen Gedik, Kuyu'yu görmeden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, Veteriner Hekim Büşra İnal Günay ve Kuyu ile ilgilenen diğer görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra yavru köpekle bir araya gelen Gedik'in en zor anlarına şahit olduğu Kuyu ile ilgilenirken ve oynarken oldukça mutlu olduğu görüldü.

Gedik'ten İstanbul Büyükşehir Belediyesine, itfaiye ve hastane personeline teşekkür

Hastane personelinin Kuyu ile vedalaşması sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtlayan Ömür Gedik, "Kuyu bu mücadeleden hayatta kalarak çıktı. O gün ne kadar şanslı olduğunu da görmüştüm. Çok sevinmiştim. Sonra hastalık haberleri sosyal medyada dolanmaya başlayınca gerçekten çok üzüldüm ben de. Kurucusu ve başkanı olduğum HAÇİKO Derneği olarak çok yakından takip ediyorduk. Burada hem İstanbul Büyükşehir Belediyesine, hem de İstanbul İtfaiyesine çok çok teşekkür etmek istiyorum" diyerek, o sırada yanında bulunan ve Kuyu'nun tedavi sürecini yürüten Veteriner Hekim Günay ile yardımcılarına da ayrıca tebrik ve teşekkürde bulundu.

Sürecin başından bu yana gelişmelerin takipçisi olduklarını vurgulayan Gedik, "Kuyu'nun önemli bir hastalık kaptığını ve hayati tehlikesinin de bulunduğunu biliyorduk ama emin ellerde olduğunu da biliyorduk. İtfaiyedeki arkadaşlarımız tam zamanında anlamışlar. Biraz halsizleşince hemen belediyeyi aramışlar" diye konuştu.

"Asla zincirle bağlanmayacak"

Kuyu'yu yeni yuvasında bekleyen yaşam şartları hakkında da bilgi veren Gedik, yavru köpeğin yaşadığı talihsizliklerin sömürülmesine izin verilmeyeceğini ifade ederek, "Biz elimizden geldiğince HAÇİKO Derneği olarak Kuyu'nun bundan sonraki hayatında mutlu olmasını sağlayacağız. Gerekli bilgileri buradan aldım, uzun bir süre diğer hayvanlarla bir araya gelmemesi gerekiyor hem diğer hayvanların hem de kendi sağlığı için. Karma aşıları yapıldıktan ve bittikten sonra mutlu olacağı, diğer hayvanlarla ve insanlarla sosyalleşebileceği bir yerde bakılacak. Asla zincirle bağlanmayacak. Asla reklam amacıyla kullanılmayacak. Asla üzerinden para toplanmayacak. Ne HAÇİKO ne de başka bir dernek bunu yapamaz; kimse böyle bir duyuma itibar etmesin. Dernek olarak Kuyu'ya nerede baktığımızı Kuyu'nun güvenliği açısından saklı tutmayı düşünüyoruz. Tabii ki ilk günden beri yanında olan, macerasında yanında olan pek çok insan var. Onlar bizimle irtibata geçtiğinde hep beraber gidip Kuyu'yu ziyaret edeceğiz" dedi.

Kuyu'nun hasta olduğunun açıklanmasının üzerine ortaya atılan ve 'Kuyu öldü, yerine ona benzeyen başka bir köpek gösterilecek' boyutuna varan iddialar hakkındaki soruya da cevap veren hayvansever sanatçı, "Üzülüyorum gerçekten de. Ne İstanbul İtfaiyesi, ne de Büyükşehir Belediyesi saptıran bir beyanatta zaten bulunmaz. Biz eminiz. Kuyu da zaten ilk gördüğüm Kuyu. Koca patileriyle çok tatlı" yorumunda bulundu.

"Bu hastalık yavru köpeklerde çok ölümcül"

Tedavi süreci ve Kuyu'nun sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Günay ise, "8 Mart akşamı geldi durgunluk ve iştahsızlık şikayetiyle. Muayene sonucunda Parvoviral Enterit, yani kanlı ishal teşhisi koyduk. Bu hastalık yavru köpeklerde çok ölümcül ama Kuyu da dirençli bir köpek. Sonuç olarak kuyu macerasını atlattı çocuğumuz. Hemen tedavisine başladık o akşam. Çok kilo kaybetmişti, kendini toparlayıp canlılığını kazanmaya başladığı an tekrar kilo almaya da başladı" ifadelerini kullandı.

"Soru işaretleri vardı kafamızda"

Veteriner Hizmetleri Genel Müdürü Coşkun, Gedik'e ve kurucusu olduğu derneğe bugüne kadarki destekleri için teşekkür ederek, "Kuyu'nun kime verileceği konusunda soru işaretleri vardı kafamızda. Biz HAÇİKO'yu geçmişten bu yana bildiğimiz, beraber çalışmalar yaptığımız dernek olarak görüp özellikle Ömür Hanım'ın da duyarlılığını bildiğimiz için böyle bir teklifte bulunduk kendilerine. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Severek kabul ettiler. Bundan sonra ben sağlıklı bir yaşam diliyorum Kuyu'muza. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, geçmişten bu tarafa verdikleri destekler için" dedi.

Açıklamaların ardından Ömür Gedik ve Genel Müdür Coşkun, Kuyu'nun resmi işlemlerini tamamlarken, hastane personeli de Kuyu'yla vedalaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Son olarak toplu bir hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından 'Kuyu', HAÇİKO Derneğinde tedavi sürecinin tamamen biteceği güne kadar kalacağı özel yuvasına gitmek üzere yola çıktı. Hastane personelinin neredeyse tamamının Kuyu'yu yolcu etmek için kapıya kadar çıkması dikkat çekti.