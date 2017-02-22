Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor



Türk-İş, kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2017-2018 döneminde alacağı zam oranının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) kapsamında, bünyesinde "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu"nu toplayarak izlenecek yönteme dair görüş alış verişinde bulundu.



Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük süreleri, ağırlıklı olarak 1 Ocak ve 1 Şubat itibarıyla doldu.



İşçi kesimini temsil eden "yetkili konfederasyon" olarak hükümet ile masaya oturacak Türk-İş, 2017-2018 dönemi için bağıtlanacak toplu iş sözleşmeleri için hazırlıklara başladı.



Bu kapsamda gerçekleşen ilk hazırlık toplantısında, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu üyesi sendikaların genel başkanları, TİS görüşmelerinde izlenecek yönteme dair görüş alış verişinde bulundu.



Bundan sonraki süreçte, sendikalar örgütlü oldukları kamu iş yerlerinde teknik çalışmalarını yürütecek, anlaşmazlık halinde ilgili maddeler "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu"na taşınacak. Kurul, sendikaların üzerinde anlaşma sağlanmayan talepleri için hükümetle masaya oturacak.



Kamu işçileriyle ilgili söz konusu TİS, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak TİS'lerin çerçevelerini de belirlemesi açısından da önem taşıyor.



"Ağır vergi yükünü gündeme getirmek istiyoruz"



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2017-2018 dönemi için bağıtlanacak toplu iş sözleşmelerinde zam oranın yanında ücretli çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükünün de gündeme geleceğini söyledi.



Türkiye'de gelir vergisi ödeyenlerin çoğunluğunu ücretlilerin oluşturduğunu ve gelir ile kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisinin ücretlilerce ödendiğini belirten Atalay, toplam vergi gelirleri içinde yüzde 70'lere ulaşan dolaylı vergilerin çalışanların vergi yükünü daha da artırdığını vurguladı.



Atalay, ücretli çalışanların işverenler ile aynı oranlarda ve tarifede vergilendirilmesinin haksız ve adaletsiz bir uygulama olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır. Bu toplu sözleşme döneminde zamdan ziyade çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükünü gündeme getirmek istiyoruz. Devlet, işçilere ocak ayında verdiği ücreti eksiksiz aralık ayında da versin. Çalışanlardan vergi kesintisi yapmasın, bu toplu iş sözleşmesi dönemini zamsız imzalamaya da razıyız."

