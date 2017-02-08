Kamuda 400 bin kişi FETÖ bağlantılı

Devletin önemli kurumları tarafından hazırlanan ve Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalarda delil teşkil eden raporda, devlete yerleşen 400 bin kişinin terör örgütü FETÖ ile irtibatlı, bunlardan da 300 bininin örgüte sadık olduğu ifade edildi.



Sabah gazetesinden Yüksel Temel'in haberine göre raporda FETÖ'nün TÜBİTAK, KOSGEB, Ulusal Ajans, KÖYDES, SODES gibi devletin finans mekanizmalarını ele geçirdiği belirtilirken, buralardan örgütün kasasına milyarlarca TL aktarıldığı vurgulandı.



Para kaynaklarını oluşturan kalemlerin tek tek paylaşıldığı raporda, terör örgütünün kapatılan 17 üniversiteden (65 bin öğrenci) yaklaşık 1 milyar, bin 60 (140 bin öğrenci) civarındaki özel okuldan ise 2.1 milyar kazandığı belirtildi. Toplam hacmi 16 milyar TL olan dershanecilik sektöründen örgütün elde ettiği gelir 8 milyar TL.

2000'de 2.1 milyon olan devletteki memur sayısının 2016'da 3.1 milyona ulaştığına dikkat çekildi. Bu artışın yaklaşık 800 binlik kısmı; eğitim, yüksek öğretim, TSK ve emniyet alanlarında. FETÖ'nün 2000-2013 arasında söz konusu 4 alan dahil ÖSYM'nin yaptığı tüm sınav sorularını ele geçirerek devlete eleman yerleştirdiği kaydedildi.

Raporda, 2010-2016 arası istihdam edilenlerin 400 binden fazlasının FETÖ irtibatlı olduğu ve en az 300 binin örgüte sadık olduğu değerlendirildi. Yaklaşık 3 milyon memurun 300 bininden alınan himmet geliri ise yıllık 1.1 milyar TL civarında.



Örgütün sadece belirtilen kalemlerden yılda 15 milyar TL gelir elde ettiği saptandı. Bu da 450 milyar TL olan 2015 devlet bütçesinin yaklaşık yüzde 3'ü.



2000-2013 arası FETÖ tarafından çalınan Askeri Lise Sınavı (ALS) taban puanları 2014'te aniden 6-8 puan düştü.

1997-2016 arası ALES sonuçlarının incelendiği raporda, özellikle 2005-2013 arasındaki toplam 16 ALES sorularının çalındığına işaret edildi. 2016'da ALES'te tam veya 2 eksikle cevap verenlerin toplamı 140 kişiyken, 2008'de ise bu sayının 11 bin 935, 2009'da ise 20 bin 290 olduğu vurgulandı.



2005-2013 arasında 95 ve üzeri alarak üniversitelere yerleşen yaklaşık 9 bin 550 kişiden en az 8 bin 500'ünün sınavının şaibeli olduğu ifade edildi. Ayrıca bu 9 bin 550 kişi arasında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullananların sayısının oldukça yüksek olduğu vurgulandı.

Raporda, FETÖ bağlantılı TSK personeline ilişkin de şu tespitler yer aldı:



2010-2016 arasında Askeri Lise Sınavı ile TSK'ya giren adayların yüzde 97'si FETÖ mensubu.



2000-2016 arasında yazılı sınavı kazanan 8100 adaydan yaklaşık 7 bin 700'ünün ilk-orta öğretim geçmişleri, ALS başarılarını desteklemiyor.



Pek çok aday organize bir biçimde belli özel okullardan toplu olarak ALS'ye sokulmuş ve başarılı olmuşlar.



Verileri incelenen bin 597 aday SBS'ye hiç girmemiş ve ilkokuldan sonra 6. sınıfı yurtdışında okumuştur.