Kamuda işçi alınacağını duyan koştu

İki grup halinde yapılacak kura çekilişi işe alınacak bin kişiyi belirleyecek olan Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, ilk kura çekilişini gerçekleştirdi. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde noter huzurunda milli piyango çekilişlerinde kullanılan şans toplarıyla yapılan kura çekilişine adayların büyük bölümü katıldı. Kura çekilişinde, Zonguldak, Ereğli, Kozlu, Gökçebey, Elvanpazarcık, Devrek Belediyeleri ile İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüklerinde işe alınacak 515 kişi belirlendi. Kurada adı çıkanlar büyük sevinç yaşarken, iş hakkı kazanamayanlar ise üzüntü içinde salondan ayrıldı. İşe girmeye hak kazananlar 20 Mart'tan itibaren asgari ücretle 13 Eylül 2017'ye 6 ay çalışacak. Diğer belediyeler ve kamu kuruluşlarında çalışacak 485 kişi ise yarın yapılacak kura çekilişiyle belirlenecek.

Çalışma ve İş Kurumu İl Şube Müdürü Sinan Karademir, "Toplum Yararına Çalışma Programı" kapsamında il genelinde işe alınacak bin kişinin kura çekilişleriyle belirlenerek iş başı yapacağını söyledi. Karademir, 5 gün süren müracaatların sonunda 5 bin 64 kişinin başvuru yaptığını belirterek, "Bugün 515 kişinin kuraları çekilecek yarın da diğer kuralar çekilecek. İşe girmeye hak kazananlar evraklarını hazırladıktan sonra pazartesi iş başı yapacaklar. 13 Eylül'e kadar çalışacaklar" dedi.