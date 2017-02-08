Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Varlık Fonu'nun dev projelere finansman sağlayacağını söyledi.
Bakan Arslan A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte satır başları;
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli 18 Mart 2017'de atılacak.
KANAL İSTANBUL
"Kanal İstanbul Projesi"nde bu yıl içinde kazma vurabiliriz. Kanal İstanbul güzergahı belli. 42- 43 kilometrelik bir güzergah
3.HAVALİMANI
3. Havalimanı yüzde 42 oranında tamamlandı. Rize- Artvin Havaalanı projesinde sözleşme imzalandı.
AVRASYA TÜNELİ
Avrasya Tüneli'nden günde 30 bin araç geçiş yapıyor.