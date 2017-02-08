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KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "Kanal İstanbul Projesi"nde bu yıl içinde kazma vurabiliriz. Kanal İstanbul güzergahı belli. 42- 43 kilometrelik bir güzergah" dedi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Varlık Fonu'nun dev projelere finansman sağlayacağını söyledi.

Bakan Arslan A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte satır başları;

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli 18 Mart 2017'de atılacak.

KANAL İSTANBUL

"Kanal İstanbul Projesi"nde bu yıl içinde kazma vurabiliriz. Kanal İstanbul güzergahı belli. 42- 43 kilometrelik bir güzergah

3.HAVALİMANI

3. Havalimanı yüzde 42 oranında tamamlandı. Rize- Artvin Havaalanı projesinde sözleşme imzalandı.

AVRASYA TÜNELİ

Avrasya Tüneli'nden günde 30 bin araç geçiş yapıyor.

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